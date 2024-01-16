Закупівлі ЗСУ з держбюджету в грудні підскочили до 90,8 млрд грн, виплати військовим - до 107,8 млрд грн

Видатки державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в грудні підскочили до 90,8 млрд грн (22,6% усіх видатків) із 50,4 млрд грн у листопаді (17,6%) та 31,8 млрд грн (13,9%) у жовтні.

Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у грудні також зросли до 107,8 млрд грн із 74,7 млрд грн у листопаді та 79,8 млрд грн у жовтні.

У загальній структурі касових видатків грошове утримання військовослужбовців останнього місяця минулого року становило 26,9% порівняно з 26,1% у листопаді та 34,9% у жовтні.

Це багато в чому пов'язано з тим, що загалом видатки загального фонду держбюджету в грудні зросли до рекордних 401,4 млрд грн із 285,7 млрд грн у листопаді та 228,5 млрд грн у жовтні. Зокрема, видатки на оплату праці з нарахуваннями в грудні становили 141,1 млрд грн, або 35,2% усіх видатків, тоді як місяцем раніше - 98,2 млрд грн, або 34,4% усіх видатків.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в останній місяць року, що минув, зросло до 54,4 млрд грн (13,6% усіх видатків) із 49,2 млрд грн у листопаді (17,2%). Зокрема, 22,7 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду України (у листопаді - 22,7 млрд грн), 18,4 млрд грн (13,5 млрд грн) - виплати Мінсоцполітики допомоги, компенсацій, пільг і житлових субсидій.

Із решти видатків 2,7% припали на Національну службу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 10,7 млрд грн проти 15,3 млрд грн у листопаді і 3,2% - на трансферти місцевим бюджетам: 13,0 млрд грн проти 10,0 млрд грн місяцем раніше.

Обслуговування держборгу в грудні минулого року потребувало 22,6 млрд грн після 37,5 млрд грн у листопаді та 15,3 млрд грн у жовтні.

Загалом касові видатки загального фонду держбюджету 2023 року становили 3 трлн 34,2 млрд грн. Із них на грошове утримання військовослужбовців пішло 31,1%, а на закупівлі ЗСУ - 17%, тобто сумарно майже половина всіх видатків.

Загалом на виплату зарплат було спрямовано 40,3% видатків загального фонду, соцзабезпечення - 17,4%, з яких Пенсійному фонду - 9%, НСЗУ - 4,6%.

Ще 8,2% видатків потребувало обслуговування держборгу, а 4,9% - трансферти місцевим бюджетам.

Як повідомляв Мінфін із посиланням на попередні дані, у грудні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету становили 127,1 млрд грн порівняно зі 121,7 млрд грн у листопаді та 139,4 млрд грн у жовтні, при цьому грантова міжнародна допомога після відсутності в листопаді принесла 20,5 млрд грн.

Дефіцит держбюджету в грудні 2023 року підскочив до 285 млрд грн порівняно з 145,1 млрд грн у листопаді та 98,4 млрд грн у жовтні, зокрема за загальним фондом - до 274,4 млрд грн з 162,5 млрд грн і 87,7 млрд грн відповідно.

Загалом за 2023 рік доходи держбюджету становили 2,67 трлн грн, зокрема загального фонду - 1,66 трлн грн, з яких 425,4 млрд грн - грантова міжнародна допомога (США - 400,5 млрд грн).