Економіка

18:37 16.01.2024

ВР пропонує виділити громадам понад 10 млрд грн із бюджету на компенсацію різниці в тарифах

1 хв читати
ВР пропонує виділити громадам понад 10 млрд грн із бюджету на компенсацію різниці в тарифах

Законопроєкт №10383, поданий на розгляд парламенту 29 грудня 2023 року, пропонує виділити понад 10 млрд грн компенсації громадам за послуги, на які у 2022 році було встановлено мораторій на підвищення тарифів.

Про це під час зустрічі зі Всеукраїнською асоціацією громад повідомила співавторка відповідного законопроєкту, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Сьогодні саме місцеві бюджети зіткнулися з додатковим фінансовим викликом в умовах, коли чимало громадян через складну ситуацію в країні не платять за послуги теплопостачання. Тож у теплопостачальних підприємств, на які поширюється дія мораторію, утворився борг перед "Нафтогазом України". Щоб підтримати їх і забезпечити безперебійне надання ними послуг населенню, ми пропонуємо компенсувати з держбюджету понад 10 млрд грн як різницю в тарифах", - розповіла Шуляк.

За її словами, передбачений у законопроєкті підхід справедливий для тих громад і їхніх госпсуб'єктів, які зробили все можливе, щоб уникнути заборгованості, - залучали фінансову допомогу й кредитування, щоб продовжувати надавати послуги споживачам.

За словами Шуляк, сума субвенцій залежатиме саме від різниці між сплаченим і нарахованими тарифами, а не від обсягів боргу теплопостачальних підприємств і, відповідно, громад. Компенсацію з держбюджету також можна буде спрямувати як аванс на енергоносії або на погашення заборгованості.

 

Теги: #рада #тарифи #компенсація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 16.01.2024
ВР удосконалила порядок військового обліку та отримання УБД

ВР удосконалила порядок військового обліку та отримання УБД

14:26 13.01.2024
"Енергоатом" закрив свій обсяг компенсації тарифів на е/е для населення за 2023 р. і частину боргів за попередні періоди - загалом 128 млрд грн

"Енергоатом" закрив свій обсяг компенсації тарифів на е/е для населення за 2023 р. і частину боргів за попередні періоди - загалом 128 млрд грн

21:48 10.01.2024
Рішення щодо законопроєктів про мобілізацію буде ухвалено на погоджувальній раді

Рішення щодо законопроєктів про мобілізацію буде ухвалено на погоджувальній раді

20:50 10.01.2024
Профільний комітет Ради рішення щодо законопроєкту про мобілізацію може ухвалити в четвер

Профільний комітет Ради рішення щодо законопроєкту про мобілізацію може ухвалити в четвер

20:47 10.01.2024
Представник НАТО за підсумками позачергового засідання Ради Україна-НАТО: Союзники накреслили плани надати у 2024 р. Україні допомогу на мільярди євро

Представник НАТО за підсумками позачергового засідання Ради Україна-НАТО: Союзники накреслили плани надати у 2024 р. Україні допомогу на мільярди євро

19:50 10.01.2024
Голова місії України при НАТО Галібаренко про результати позачергового засідання Ради: Союзники розуміють, що допомога має бути безперервною

Голова місії України при НАТО Галібаренко про результати позачергового засідання Ради: Союзники розуміють, що допомога має бути безперервною

14:47 10.01.2024
Стефанчук достроково завершив засідання Ради в середу після того, як нардепи заблокували трибуну з вимогою розглянути питання про відкликання Безуглої

Стефанчук достроково завершив засідання Ради в середу після того, як нардепи заблокували трибуну з вимогою розглянути питання про відкликання Безуглої

21:18 09.01.2024
Рада планує на найближчому засіданні ухвалити в першому читанні законопроєкт про лобізм

Рада планує на найближчому засіданні ухвалити в першому читанні законопроєкт про лобізм

17:57 09.01.2024
Оборонний комітет рекомендує ВР ухвалити у 2 читанні законопроєкт про вдосконалення порядку військового обліку та отримання УБД

Оборонний комітет рекомендує ВР ухвалити у 2 читанні законопроєкт про вдосконалення порядку військового обліку та отримання УБД

00:42 09.01.2024
У законопроекті про мобілізацію не буде положення про призов жінок - Чернєв

У законопроекті про мобілізацію не буде положення про призов жінок - Чернєв

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна виконала всі зобов'язання перед польськими протестувальниками

"Укртрансгаз" планує інвестувати в розвиток газосховищ у 2024р. 1 млрд грн

РФ обстріляла ТЕС у Донецькій області, сталася пожежа на одній із прифронтових ТЕЦ - Міненерго

Румунський уряд досяг угоди з фермерами, які протестують на румунсько-українському кордоні

П'ять країн просять ЄК запровадити імпортні мита на українську агропродукцію

ОСТАННЄ

Україна виконала всі зобов'язання перед польськими протестувальниками

"Укртрансгаз" планує інвестувати в розвиток газосховищ у 2024р. 1 млрд грн

Зростання світової економіки у 2023 р. було трохи кращим за прогноз - глава МВФ

Мінвідновлення розглядає довгострокові пільги для бізнесу в постраждалих від війни регіонах

Глава ЄК наголосила на скороченні енергетичної залежності ЄС від РФ

Зеленський узяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу - Україні" в Давосі

Шмигаль: Опалювальний сезон відбувається у плановому режимі

Борги держшахт за е/е досягли 14 млрд грн - перший заступник голови енергокомітету Ради

ДТЕК повернув у систему після планового ремонту 25-й енергоблок ТЕС

П'ятеро людей загинули через неправильне використання газу в побуті - Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА