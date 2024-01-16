Економіка

13:16 16.01.2024

Шмигаль: Опалювальний сезон відбувається у плановому режимі

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Шмигаль: Опалювальний сезон відбувається у плановому режимі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що опалювальний сезон відбувається у плановому режимі.

"Україна перетинає екватор опалювального сезону. Завдяки завчасному масштабному ремонту, завдяки накопиченню енергоресурсів, захисту об'єктів критичної інфраструктури цей осінньо-зимовий період відбувається у плановому режимі, це заслуга наших енергетиків, наших газовиків, працівників теплокомуненерго і, звісно, наших героїчних сил ППО", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, в енергетиці оновлено 2,2 ГВт потужності тепло- та гідрогенерації після минулорічних масових російських атак, і зараз виробленої в Україні електроенергії вистачає для покриття внутрішніх потреб.

"Завдяки зростанню експортно-імпортних можливостей також можна імпортувати більші обсяги електроенергії від західних сусідів і залучати за потреби аварійну допомогу", - додав він.

Також він зазначив, що сезон 2023-2024 років Україна проходить за рахунок газу власного видобутку, а станом на сьогодні в газосховищах перебуває близько 11,3 млрд кубометрів газу.

"Цього достатньо, щоб успішно завершити опалювальний період", - наголосив Шмигаль.

Теги: #опалювальний_сезон #шмигаль

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