РФ обстріляла ТЕС у Донецькій області, сталася пожежа на одній із прифронтових ТЕЦ - Міненерго

Російські окупанти обстріляли ТЕС у Донецькій області, через технічні причини сталося загоряння обладнання на одній із прифронтових ТЕЦ, в обох випадках без постраждалих, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначається в його повідомленні в телеграм-каналі, на ТЕС триває огляд стану обладнання, ТЕЦ працює у звичайному режимі.

Загалом в енергосистемі дефіциту електроенергії не спостерігається, але для покриття збільшеного споживання активно задіяні ресурси гідрогенерації.

"Саме тому Міненерго вкотре наголошує на необхідності ощадливого споживання електроенергії в пікові години споживання: 10:00-12:00 та 17:00-19:00", - наголошує міністерство.

Крім того, повідомляється, що в аварійний ремонт виведено два блоки ТЕС, водночас після короткострокового ремонту до роботи підключено три одиниці генеруючого обладнання.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 3458 МВ-год, що на 26% менше за показник понеділка. Експорту немає майже два тижні.

Як повідомлялося, у понеділок Міненерго також інформувало про обстріл прифронтової ТЕС.