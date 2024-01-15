Польські аграрії занепокоєні українським імпортом агропродуктів - польський аграрний міністр

Польські аграрії занепокоєні через український імпорт агропродукції, повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський під час відеоконфренції з єврокомісаром Валдісом Домбровкісом у понеділок, пише агентство pap.pl.

За інформацією офіційного представника ЄС Олофа Гілла, на зустрічі обговорювали поточну ситуацію з підтримкою ЄС України, включно із заходами, пов'язаними з торгівлею. Секерський нагадав про прихильність Польщі підтримці України на всіх рівнях, водночас висловивши занепокоєння польських фермерів щодо українського імпорту агропродукції.

"Єврокомісар нагадав про висновки ЄС у жовтні та грудні, під час яких країни-члени зобов'язалися й надалі надавати потужну політичну та економічну підтримку Україні доти, доки це необхідно", - сказав Гілл.

Він додав, що Секерський підтвердив, що регулярні двосторонні контакти між новим урядом Польщі та владою України тривають і будуть продовжені.

Обидві сторони домовилися продовжувати конструктивну співпрацю та обмінюватися інформацією про розвиток ринку, зокрема в контексті пропозиції комісії щодо відновлення автономних торговельних заходів. Комісія і Польща зобов'язалися продовжувати тісну та інтенсивну співпрацю з цих питань, зокрема в межах Спільної координаційної платформи для України, додав представник Єврокомісії.

"Європейська комісія продовжить підтримувати українську економіку, пам'ятаючи водночас про побоювання польських фермерів, пов'язані з надмірним імпортом", - написав у X віцепрезидент комісії Валдіс Домбровскіс після зустрічі з польським аграрним міністром, на якій обговорювали питання про намір Європейської комісії продовжити безмитну торгівлю з Україною до червня наступного року.

Як повідомлялося, польський уряд виступає проти цього, якщо таке рішення не супроводжуватиметься гарантіями щодо посилення захисних положень на ринках сусідніх з Україною країн. Ідеться про те, що в разі складнощів сусідніх з Україною країн Європейська комісія терміново запровадить ембарго на імпорт конкретних товарів з України. Спочатку Польща вимагала квот на яйця, м'ясо птиці та цукор, але через відсутність згоди Брюсселя Варшава вимагає гарантій.