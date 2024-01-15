Мінагрополітики винесло на обговорення нові вимоги до джемів, желе та мармеладу

Проєкт наказу "Про затвердження Вимог до фруктових джемів, желе, мармеладу та підсолодженого каштанового пюре", що спрямований на гармонізацію європейського та українського законодавства, розміщено для обговорення на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Проєкт наказу пропонує затвердити вимоги щодо термінології, якісних характеристик, маркування, етикетування фруктових джемів, желе, мармеладів та підсолодженого каштанового пюре з метою забезпечення безперешкодного функціонування ринку і створення умов для інформування споживачів про властивості цих продуктів, зокрема шляхом їх маркування", - пояснюється в повідомленні.

Метою наказу також є реалізація права споживачів харчових продуктів на отримання достовірної інформації про наявні в обігу фруктові джеми, желе, мармелади та підсолоджене каштанове пюре.

Згідно з пояснювальною запискою, очікується, що реалізація наказу позитивно вплине на ринкове середовище, забезпечить внутрішній ринок якісною продукцією, посилить експортний потенціал вітчизняних виробників, захистить ринок від недобросовісної конкуренції.

Очікується, що з його ухваленням буде законодавчо врегульовано відносини між господарюючими суб'єктами, які провадять свою діяльність на ринку фруктових джемів, желе, мармеладів, підсолодженого каштанового пюре, та контролювальними органами, регламентовано їх права та обов'язки.

Передбачений проєктом наказу механізм перехідного періоду дасть змогу мінімізувати фінансові ризики, пов'язані з оновленням маркування споживчої упаковки.

Пропозиції та зауваження просять надсилати до 11 лютого на е-mail: t.starodub@minagro.gov.ua.

Джерело: https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-vimog-do-fruktovih-dzhemiv-zhele-marmeladiv-ta-pidsolodzhenogo-kashtanovogo-pyure