Шмигаль: Поки що електроенергії достатньо, щоб не застосовувати графіків відключень, але можливі нештатні ситуації

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що наразі електроенергії достатньо, щоб не застосовувати графіків відключень, але через негоду можливі позаштатні ситуації.

"Ми пройшли майже половину зими. Завдяки попередній підготовці та професіоналізму енергетиків - пройшли вдало. 10 січня було зафіксовано рекордне споживання енергосистеми. Енергетика країни працювала на піку можливостей і вдало склала цей іспит. Поки що електроенергії достатньо, щоб не застосовувати графіків відключень. Але через негоду і попередні руйнування можливі нештатні ситуації", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

З огляду на це прем'єр укотре закликав усіх до економії електроенергії.