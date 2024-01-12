Економіка

13:44 12.01.2024

Ощадбанк за підтримки Німеччини планує профінансувати ще понад 500 ММСП

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Ощадбанк за підтримки Німеччини планує профінансувати ще понад 500 ММСП

Державний Ощадбанк (Київ) за фінансової підтримки уряду Німеччини реалізує другу фазу проєкту "Доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в Україні II", у рамках якої профінансує понад 500 підприємств на EUR4,2 млн, повідомила пресслужба банку в п'ятницю.

"German Sparkassenstiftung for International Cooperation вважає за честь мати можливість продовжити підтримку українського бізнесу, що є дуже важливою для розвитку економіки України, особливо в період важких економічних обставин, спричинених війною... Завдяки другій фазі Проєкту, ще понад 500 підприємств зможуть отримати фінансову підтримку на втілення власних бізнес-ідей", - зазначив голова представництва федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (DSIK) Едуард Шмітт.

За інформацією держбанку, у межах проєкту внутрішньо переміщені підприємства і бізнеси з деокупованих територій зможуть отримати компенсацію в розмірі 30% від вартості інвестиційного проєкту, але не більше ніж EUR30 тис. у гривневому еквіваленті.

"Для всіх інших підприємств максимальний розмір грантової підтримки становить 20%, але не більше ніж EUR20 тис. у гривневому еквіваленті", - зазначається в повідомленні.

Згідно з умовами програми, учасниками можуть стати підприємства з позитивною кредитною історією, які мають до 250 працівників і річний дохід до EUR10 млн, які не отримували міжнародну технічну допомогу з 1 лютого 2022 року та не мають заборгованості перед держбюджетом. Заявки на участь приймаються у відділеннях Ощаду до 31 січня 2024 року.

У пресслужбі нагадали, що держбанк мав успішний досвід у реалізації першого етапу проєкту протягом 2023 року.

"За його підсумками клієнти банку отримали погодження грантів від німецького уряду на загальну суму понад 52 млн грн. За цим показником Ощад посідає перше місце серед усіх учасників програми. Понад 62% грантоотримувачів зареєстровані та здійснюють свою діяльність у постраждалих від війни областях або на деокупованих територіях", - ідеться в релізі фінустанови.

Уточнено, що цей проєкт Ощадбанк реалізує в рамках проєкту міжнародного співробітництва ReACT4UA ("Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною у сфері торгівлі") із надання грантової підтримки підприємствам ММСБ, які залучені до економічно важливих для України сфер бізнесу: сільське господарство, постачання та переробка харчових продуктів, текстильна промисловість, переробна промисловість тощо.

Проєкт фінансується владою Німеччини та реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у співпраці з Deutsche Sparkassenstiftung für international Kooperation (DSIK) і Фондом розвитку підприємництва (ФРП).

За даними Нацбанку України, на 1 листопада 2023 року Ощадбанк за розміром активів посідав 2-ге місце (346,85 млрд грн) серед 63 банків у країні, і 1-е друге - за кількістю відділень (1182).

 

Теги: #ощадбанк #німеччина #фіндопомога

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