Економіка

10:54 12.01.2024

НБУ задоволений результатами переведення опердизайну монетарної політики на систему "нижньої межі"

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НБУ задоволений результатами переведення опердизайну монетарної політики на систему "нижньої межі"

Національний банк України (НБУ) дуже задоволений результатами переходу до операційного дизайну на основі системи "нижньої межі", що дав змогу суттєво посилити сигнальну функцію облікової ставки в умовах суттєвого профіциту ліквідності, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Мені здається, що після нашого грудневого рішення щодо зниження облікової ставки (з 16%) до 15% і зниження всього набору наших ставок за операціями з банками, у ринку теж з'явилася ця впевненість, що подальші зміни облікової ставки будуть повністю корелюватися зі ставкою за нашим основним інструментом і з умовами на міжбанківському ринку", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи можливість повернення двотижневих депозитних сертифікатів, про що згадується в меморандумі з МВФ, Ніколайчук назвав ключовою передумовою для переходу до опердизайну на основі коридору суттєве зменшення вільної ліквідності. Він пояснив, що система "коридору" більше притаманна центральним банкам, які оперують в умовах дефіциту або нейтрального стану ліквідності, що коливається між дефіцитом і профіцитом.

"В умовах, коли ми маємо суттєвий профіцит ліквідності на ринку, ставки на міжбанку тяжіють до нижньої межі коридору, і за цих умов набагато більш прийнятною є якраз система, коли ключова ставка політики встановлюється на цій нижній межі і в такий спосіб керує ставками на ринку напряму. Тому в найближчий період ми навряд чи будемо змінювати цю систему", - пояснив заступник голови НБУ.

Проте Ніколайчук зазначив, що регулятор може коригувати нинішню систему завдяки допоміжним інструментам, параметри яких змінюватимуться залежно від додаткових завдань.

За його словами, запуск тримісячних сертифікатів з подальшим коригуванням параметрів їх розміщення також привів до необхідних результатів - зростання строкових депозитів на термін від трьох місяців.

"Частка строкових депозитів населення зросла до 35% порівняно з приблизно 30% на початок року. Зважаючи на те, що близько 90% відсотків цих депозитів - це депозити з терміном понад три місяці, ми вважаємо цей результат дуже і дуже непоганим...", - сказав заступник голови НБУ.

Заступник голови НБУ нагадав, що протягом 2022 року частка таких строкових депозитів мала тенденцію до скорочення, і зауважив, що завдяки діям регулятора вдалося "не лише переломити цей тренд, а й забезпечити зростання".

Коментуючи той факт, що з літа 2023 року частка строкових депозитів є відносно стабільною, Ніколайчук пояснив, що постійно відбувається нарощування депозитів на вимогу через нарахування заробітної плати бюджетникам та інших виплат із бюджету, вливання ліквідності. "Тому в цих умовах забезпечити таке зростання - це вже дуже непогано", - констатував він.

Теги: #нбу #ніколайчук

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