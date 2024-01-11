DIM надає додаткові знижки за програмою "єВідновлення"

Група компаній DIM надає додаткові індивідуальні знижки для українців на придбання житла з використанням житлових сертифікатів, виданих за програмою компенсацій за зруйноване через війну житло, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

Наголошується також, якщо сума сертифіката повністю не покриває вартість квартири, українські сім'ї можуть скористатися програмами розстрочки на термін до п'яти років від забудовника.

"Ми вже працюємо з першими зверненнями власників сертифікатів, які обрали квартиру в наших житлових комплексах і подали заяви на бронювання коштів. Найближчим часом чекаємо на узгодження заявок і надходження коштів", - сказала директорка з маркетингу DIM Дарія Бедя.

Власники сертифікатів можуть використати свої сертифікати на придбання житла у вже збудованих житлових комплексах "Новий Автограф", "Метрополіс" та Lucky Land, що розташовані у Києві та заміському комплексі Park Lake City у с. Підгірці Київської області, або будинках, що перебувають на фінальній стадії будівництва.

Повідомляється, що група компаній DIM працюватиме з усіма фінансовими установами, які кредитуватимуть за державними програмами, це і державні банки, Ощадбанк, Сенс, ПриватБанк, і комерційні банки.

Група компаній DIM заснована 2014 року і складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва. На сьогодні ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК загальною житловою площею понад 218 тис. кв. м. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land.