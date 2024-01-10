Економіка

13:21 10.01.2024

Піщанська: Пріоритети Рахункової плати - прозорість, перехід на міжнародні стандарти аудиту й відповідальність за невиконання рекомендацій

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Піщанська: Пріоритети Рахункової плати - прозорість, перехід на міжнародні стандарти аудиту й відповідальність за невиконання рекомендацій

Призначена головою Рахункової палати України Ольга Піщанська вважає пріоритетами своєї роботи підвищення прозорості, перехід на міжнародні стандарти аудиту й відповідальність за невиконання рекомендацій.

"Метою є безперервна робота з підвищення прозорості, перехід на міжнародні стандарти аудиту й відповідальність за невиконання рекомендацій Рахункової палати", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Керівник Рахункової палати наголосила на необхідності імплементації нормативно-правових актів відповідно до міжнародних стандартів і формування кола експертів-аудиторів, які мають досвід проведення аудитів за міжнародними стандартами.

"Безумовно, з цього року всі нові аудити мають проводитися відповідно до імплементованих стандартів", - наголосила вона, додавши, що рекомендації мають бути логічно узгоджені з результатами аудиту, бути зрозумілими для об'єкта, який перевіряють, і суспільства, а також бути реальними для виконання в зазначені терміни.

Піщанська виступає за відповідальність з боку об'єкта аудиту за невиконання рекомендацій палати. Крім того, вона наголосила на важливості раціонального використання коштів, розглядаючи це не лише як зобов'язання перед ЄС, а насамперед як обов'язок перед державою та суспільством.

Голова Рахункової палати наголошує на важливості раціонального планування видатків з урахуванням доцільності та своєчасності, а також забезпечення внутрішнього контролю за використанням коштів. За її словами, саме відсутність аналізу на проміжних етапах здебільшого призводить до завищених або необґрунтованих витрат.

"Завдання аудиту - не просто обмежуватися оцінкою дотримання законодавства під час виконання фінансових операцій, а зробити аналіз ефективності, результату й економічності ухвалених фінансових рішень", - сказала вона, зазначивши, що це сприяє виправленню помилок у побудові процесів і, як наслідок, унеможливленню розтрат у майбутньому.

Піщанська додала, що, "безумовно, у разі виявлення в процесі аудиту ознак кримінального правопорушення першим кроком є повідомлення про них відповідним правоохоронним органам".

Теги: #пріоритети #рахункова_палата #піщанська

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