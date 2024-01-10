АРМА ініціює розірвання договору з "Укрнафтою" на управління мережами Glusco і "Татнафта"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціює перед Кабінетом Міністрів України розірвання договорів із ПАТ "Укрнафта" на управління мережею АЗК Glusco та активами "Татнафти", повідомляють на сайті відомства.

В АРМА називають основною причиною необхідності припинення договору управління - затягування з підписанням актів приймання-передачі активів АЗК Glusco, через що до державного бюджету не надходять необхідні кошти.

У відомстві також вважають, що "Укрнафта" затягувала з внесенням документів до Антимонопольного комітету України (АМКУ) для отримання дозволу на концентрацію. АМКУ може ухвалювати це рішення до півроку.

"Вимушена констатувати, що державне підприємство, діяльність якого мала на меті не тільки зберегти економічну вартість, але й поповнити бюджет країни в умовах війни, не виправдало обґрунтованих очікувань. У результаті мета розпоряджень Кабінету Міністрів України не виконана, ефективність управління відсутня, хоча арештовані АЗС функціонують", - наведено в повідомленні слова голови АРМА Олени Думи.

У разі ухвалення відповідного урядового рішення АРМА ініціюватиме відбір нового управителя мережею Glusco, "який забезпечить належний баланс державних та приватних інтересів й організує прогнозовану, прозору та прибуткову діяльність арештованих АЗК".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в травні 2022 року погодив пропозицію АРМА щодо передання в управління НАК "Нафтогаз України" заарештованих активів компанії Glusco (до 2018 року - мережа НК "Роснефть"), які пов'язували з Віктором Медведчуком,

Після розірвання договору АРМА з "Нафтогазом", уряд у вересні 2023 року за пропозицією агентства вирішив передати арештовані активи Glusco в управління ПАТ "Укрнафта".

Наприкінці вересня АРМА і "Укрнафта" підписали договір про управління Glusco, який передбачає передання 85% чистого прибутку державі, тоді як "Укрнафта" отримує за управління 15%.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою нині управляє Міноборони.