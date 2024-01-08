Економіка

15:07 08.01.2024

Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт

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Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт

Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт, зокрема 5 газотурбінних установок і 7 великих трансформаторів.

Про це було оголошено під час зустрічі в Києві в неділю міністра енергетики України Германа Галущенка та міністра закордонних справ Японії Йоко Камікави. Устаткування закуплено і доставляється японським урядом за сприяння з UNDP та японським агентством міжнародного співробітництва Jica.

"Це дуже важливе обладнання. Частина ще в дорозі, але раніше вже було встановлено два автотрансформатори, а зараз ми говоримо ще про два таких, а також про п'ять газотурбінних установок і сім великих трансформаторів. Йдеться про децентралізацію енергосистеми і про додаткові 200 МВт потужності",- сказав Галущенко на брифінгу після зустрічі.

За його словами, надане Японією обладнання буде розосереджено по всій країні.

"Це повністю збігається з цілями нашої національної енергостратегії, спрямованої на децентралізацію енергетики", - додав міністр.

У своєму виступі Йоко Камікава категорично засудила атаки Росії на цивільні об'єкти і населення та запевнила у цілковитій підтримці України.

"Дуже важливо підтримати українців, щоб захистити їх цієї зими. Те обладнання, яке отримує Україна від нас, принесе користь близько 5 млн її громадян",- зазначила вона.

У понеділок програма розвитку ООН (UNDP) в Україні в релізі на сайті зазначила, що сім автотрансформаторів попередньо закупила НЕК "Укренерго" за фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а уряд Японії та UNDP надають допомогу в їхньому транспортуванні в Україну.

Теги: #японія #енергетика

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