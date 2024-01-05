ТЕС "ДТЕК Енерго" у 2023 р. відпустили 15,2 млрд кВт-год електроенергії

Теплові електростанції "ДТЕК Енерго" у 2023 році відпустили 15,2 млрд кВт-год електроенергії, повідомила пресслужба компанії в п'ятницю.

Як зазначається, попри обстріли та пошкодження, ТЕС "ДТЕК Енерго" продовжують посилено працювати та підтримувати надійність енергосистеми України, особливо в пік споживання.

"Одна з наших прифронтових станцій була атакована більше десятка разів за останні два з половиною місяці. Але навіть в таких умовах енергетикам компанії вдалося лише у грудні згенерувати в енергосистему більше ніж 1,5 млрд кВт-год e/е", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв, слова якого наводить пресслужба.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнутий цикл виробництва електроенергії з вугілля. Станом на січень 2022 року встановлена електрична потужність її теплової генерації становила 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.