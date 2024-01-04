Із ремонту вийшли декілька блоків теплогенерації, є резерви, але економія е/е важлива - Міненерго

Після ремонтів і з резерву до роботи під'єднано чотири блоки й один корпус ТЕС, а також один блок ТЕЦ, повідомило Міністерство енергетики.

Водночас, згідно з його щоденним оновленням у телеграм-каналі, є також резервні потужності, незважаючи на те, що в короткострокові аварійні ремонти виведено чотири одиниці генерації.

При цьому Міненерго нагадало, що важливим є зменшення навантаження на енергосистему в пікові години споживання: вранці в робочі дні з 9:00 до 11:00, у вечірній час - з 17:00 до 19:00. Водночас, зазначають у відомстві, графіки відключень не застосовуються.

Згідно з інформацією НЕК "Укренерго", споживання тримається на високому рівні.

"Учора, 3 січня, добовий максимум споживання був увечері і на 7% вищий, ніж у вівторок, 2 січня. Сьогодні вранці, незважаючи на потепління, споживання тримається на рівні вчорашнього дня", - описала ситуацію НЕК.

Компанія також закликає перенести використання енергоємних приладів із вечірніх годин максимального навантаження 16:00-19:00 на ніч або ранок і загалом використовувати е/е ощадливо.

При цьому, за даними системного оператора, імпорт впав у 4,5 раза - він здійснюється вдень зі Словаччини загальним обсягом 252 МВт-год. Експорт е/е, як і в кілька попередніх днів після його відновлення, сьогодні здійснюється в нічні години мінімального споживання в Словаччину, Румунію та Молдову на рівні попередньої доби - 1483 МВт-год.

Щодо наслідків обстрілів російських агресорів, за даними Міненерго, енергетики вже під'єднали до світла частину з 17,4 тис. побутових і понад 300 юридичних споживачів у Миколаївській області, знеструмлених через пошкодження повітряної лінії та пожежу на підстанції. Без світла ще залишаються близько 8,6 тис. споживачів.

Міністерство також зазначає, що внаслідок артилерійських обстрілів шахти на Донеччині дістав осколкове поранення працівник автозаправки, якого направлено до лікарні.

Унаслідок бойових дій пошкоджено газопроводи низького тиску в Краматорському районі. Аварію локалізовано, але без газопостачання - понад 200 споживачів. В Одеській області біля нафтопроводу виявлено вибухонебезпечний предмет.

Водночас були відключення світла з технологічних причин. У Полтавській області відключилася ПС 330 внаслідок пошкодження обладнання, але споживачів оперативно заживили. Також уже зі світлом промисловість і побутові споживачі в Київській області, які знеструмлювалися через відключення ПЛ і, як результат, чотирьох підстанцій.

Загалом, за даними НЕК, через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 406 населених пунктів, через негоду знеструмлено 95 населених пунктів. У Волинській області - 85, у Київській області - шість населених пунктів. У Донецькій області залишаються знеструмленими понад добу чотири населених пункти.

Через технічні пошкодження знеструмлено споживачів у Сумській та Чернігівській областях.