Економіка

15:09 03.01.2024

Відновлення та розвиток українських міст має відбуватися за принципами Smart Sustainable City - думка

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Відновлення та розвиток українських міст має відбуватися за принципами Smart Sustainable City - думка

Відновлення і розвиток українських міст має відбуватися за принципами Smart Sustainable City, повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" засновник і СЕО Zezman Holding Борис Голденштейн.

"Щоб виграти конкуренцію за українців, недостатньо гарантувати базову безпеку. Сьогодні агломерації та мегаполіси, що розвиваються за принципами Smart Sustainable City, здатні конкурувати з окремими державами за залучення талановитих і економічно активних мешканців з усього світу. Саме такі точки розвитку ми маємо створити", - сказав він.

Як повідомлялося, наприкінці 2023 року в рамках першого Українського будівельного конгресу в Києві було запущено роботу стратегічної платформи із впровадження в Україні концепції створення Smart Sustainable City. Ініціатива належить Zezman Holding. Її вже підтримали дві девелоперські компанії - UDP і Ribas Group.

Smart Sustainable City (Розумне Стале Місто) - комплекс принципів розвитку міст як з нуля, так і наявних, що відповідають цілям сталого розвитку, інноваційній економіці, орієнтованій на екологію, з акцентною увагою на соціальні та культурні аспекти. Smart Sustainable City використовують інновації, інформаційно-комунікаційні технології та інші засоби для поліпшення якості життя мешканців, ефективності функціонування міста, водночас забезпечуючи потреби не лише теперішнього населення, а й майбутніх поколінь. Таке місто передбачає розумну урбаністику, розумні технології, енергетичну ефективність, правильне управління відходами та водними ресурсами.

Запропонована формула трансформації українських міст включає чотири кроки.

"Насамперед необхідно вивчити, адаптувати та імплементувати успішні світові практики та підходи Smart Sustainable City. Більш ніж за 20 років сталі міста досягли значних змін, які, на думку експертів, Україна зможе відтворити за п'ять-сім років. Те саме стосується використання міжнародних стандартів, спрямованих на підвищення якості життя людей. Україні не потрібні десятиліття для пошуку свого шляху сталого розвитку - міжнародні інституції вже розробили десятки ISO-стандартів і навіть KPI для міст та їхніх керівників", - каже Голденштейн.

Третім кроком передбачена адаптація успішних світових практик і підходів до українських реалій. Четвертий - синхронізація цінностей і принципів громад, влади, девелоперів та інших зацікавлених сторін.

За словами Голденштейна, лише за дотримання всіх цих кроків можна розраховувати на гармонійний розвиток територій, забезпечити створення сучасної інфраструктури та умов для підвищення якості життя людей.

"Трансформація українських міст у стійкі вимагає комплексного підходу і спільних зусиль суспільства, влади та бізнесу і можлива лише за умови ефективного партнерства. Адаптуючи та імплементуючи найкращі міжнародні практики вже сьогодні, ми прискорюємо відновлення та розквіт України", - зазначив він.

Заснований 2013 року Zezman Holding здав в експлуатацію 13 будинків, на різних етапах будівництва ще 28 житлових будівель.

Теги: #відновлення #голденштейн_борис #zezman

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