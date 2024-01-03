Фонд енергоефективності має намір у 2024 р. завершити щонайменше 400 проєктів за програмою "ВідновиДім"

Фонд енергоефективності має намір у 2024 році завершити, повністю або частково, щонайменше 400 проєктів за програмою ремонтів пошкодженого через війну житла "ВідновиДім", повідомила пресслужба Фонду.

"З листопада 2022 року ми виплатили ОСББ понад 278 млн грн і маємо заявок на майже 700 млн грн. За ці кошти відновимо тисячі домогосподарств - майже 17 тис. родин уже повернулися додому, і очікуємо, що ця кількість зросте до 30 тис.", - цитуємо у пресрелізі голову Фонду енергоефективності Єгора Фаренюка.

За його словами, на сьогодні частково або повністю реалізовано 300 проєктів за програмою "Енергодім", а у 2024 році заплановано завершити ще 150. Він зазначив, що реалізація проєктів надасть змогу скоротити викиди СО2 на 63 тис. тонн.

З початку введення воєнного стану Фонд виплатив 800 млн грн грантів об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків для термомодернізації за програмою "Енергодім".

Крім того, Фонд планує запуск пілотного етапу програми "ГрінДім", спрямованої на забезпечення приватних і багатоквартирних домогосподарств електроенергією в умовах можливих блекаутів через встановлення сонячних панелей з акумуляторами та теплових насосів.

Програма "ВідновиДім" поширюється на всю територію України, окрім тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій. Брати участь у ній можуть ОСББ, будинки яких пошкоджені внаслідок бойових дій. Вони можуть отримати грант Фонду енергоефективності, який компенсує 100% вартості робіт і матеріалів, але він не може бути більшим за 7,2 млн грн.