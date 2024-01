The Banker назвав главу НБУ Пишного найкращим головою центробанку у світі та Європі

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний отримав нагороду "Голова центрального банку-2024 року" у світі та Європі від британського фінансового видання The Banker.

Серед основних досягнень Нацбанку минулого року воно відзначило збереження економічної стійкості України, незважаючи на розв'язану Росією війну. Зокрема, зростання довіри до гривні, за даними НБУ, строкові вклади фізичних осіб у нацвалюті за 11 місяців 2023 року зросли на 28%; майже дворазове зростання запозичень на внутрішньому борговому ринку, зниження інфляції з 26,6% до 5,1% за 11 місяців 2023 року, відмова від монетарного фінансування та перехід від фіксованого обмінного курсу до його керованої гнучкості, що зумовило скорочення спреду між курсами на готівковому та безготівковому ринках.

Відзначається також успіх у переговорах із Міжнародним валютним фондом щодо відкриття нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF та її виконання протягом року, а також програма Power Banking зі сталої роботи банків в умовах тривалих відключень електроенергії.

Зазначається, що видання щорічно присуджує нагороду The Banker Central Banker of the Year керівникам центробанків, яким найкраще вдалося стабілізувати економіку своєї країни та стимулювати її зростання.

У свою чергу Пишний повідомив про запровадження нагород у центробанку за підсумками року в трьох номінаціях: "Професіонал року", "Підрозділ року" і "Команда року".

"Це повністю новий підхід до нагородження найкращих із найкращих, а остання номінація - нове явище для НБУ - це відзнака не окремого підрозділу, а кросфункціональної взаємодії підрозділів у межах окремого проєкту", - зазначив голова НБУ.

За його словами, "професіоналом року" став заступник начальника відділу судового захисту регуляторних функцій юридичного департаменту Іван Пріцак за успіх в обстоюванні позиції НБУ щодо націоналізації ПриватБанку, а підрозділом року став департамент фінансового моніторингу на чолі з директоркою Ганною Липською.

У "Команді року", зазначив Пишний, п'ять переможців. Серед них - команда з розвитку платіжної інфраструктури України на чолі з директором департаменту інформаційних технологій Володимиром Нагорнюком; команда, що працювала над реалізацією Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування, на чолі з директором департаменту монетарної політики та економічного аналізу Володимиром Лепушинським і директором департаменту відкритих ринків Олексієм Лупіним; команда, яка реалізувала проєкт Power Banking, очолювана директором департаменту комунікацій Юлією Євтушенко, начальником управління аналізу системних ризиків Максимом Дробязгіним і начальником управління із захисту прав споживачів фінансових послуг Ольгою Лобайчук.

Два інші переможці - команда, що забезпечила підготовку та проведення націоналізації Сенс Банку, на чолі з начальником першого управління нагляду департаменту інтегрованого нагляду за банками Сергієм Зарожевським і команда, що забезпечує створення галузевого архіву, на чолі з директором департаменту забезпечення діяльності Ярославом Ільницьким.