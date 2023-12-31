Топменеджери ГМК обережно сподіваються на зростання виробництва у 2024 році

Основні підприємства гірничо-металургійного комплексу (ГМК) України розраховують на поліпшення кон'юнктури і збільшення випуску продукції в 2024 році.

Зокрема, генеральний директор гірничо-металургійної групи "Метінвест" Юрій Риженков вважає, що компанія "готова долати будь-які виклики" в умовах війни.

"І вже будуємо плани на відновлення України після перемоги. Команда "Метінвесту" була, є і залишатиметься надійною опорою для країни і людей", - сказав топменеджер.

Генеральний директор "ArcelorMittal Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо сказав, що напередодні Нового року підбиваються підсумки року минулого, оцінюються досягнення, будуються плани на наступний рік.

"Цілеспрямованість, віра в краще - це те, що робить нас незламними і крок за кроком наближає Перемогу. Нині всі ми прагнемо мирного життя, і вкладаємо в це поняття не абстрактний, а конкретний зміст: ми прагнемо, щоб в Україні, в нашому місті, в кожній родині панували спокій, злагода та любов, лунав дитячий сміх, завжди були поруч рідні та близькі люди, а все задумане вдавалося втілити в життя. Пам'ятайте, світло переможе темряву, як колись Різдвяна зірка осяяла світ", - наголосив СЕО.

Зі свого боку генеральний директор DCH Steel групи DCH Віталій Баш зазначив, що другий рік поспіль у країні триває повномасштабна війна, і компанії доводиться долати ускладнення воєнного часу: "Майже 1000 працівників наших підприємств зараз на фронті, тому трудові колективи зазнають постійного навантаження. Але попри численні кризи - енергетичну, брак води, брак кваліфікованих кадрів, - ДМЗ і рудник "Суха Балка" продовжують працювати".

Голова правління АТ "Запорізький завод феросплавів" (ЗЗФ) Павло Кравченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" з обережністю висловив плани на 2024 рік: "Підприємство і наше, і колеги (НЗФ) - готові до роботи, збереглася частина персоналу, частина пішла на фронт. Ми готові до роботи. Але ми залежимо від двох чинників - ринкова ціна феросплавів (щоб підвищилася - ІФ-У) і ціна на електроенергію (щоб знизилася (ІФ-У)".

"Щодо січня ми можемо сказати після 20 числа, з урахуванням ситуації на ринку, ми виступаємо за держзамовлення, дивимося на контракти - поки обережно, поки готуємо персонал", - пояснив співрозмовник агентства.