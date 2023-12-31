Останні обстріли російськими агресорами Харківської області залишили без світла одразу 20 населених пунктів - Міненерго

Через останні обстріли російських агресорів увечері суботи і в ніч на неділю в Харківській області знеструмлено 20 населених пунктів або понад 11 тис. споживачів, також унаслідок ворожих атак і з технічних причин без газу в Україні 1700 споживачів, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначає Міненерго у своєму щоденному оновленні в телеграм-каналі, загалом в області світла через обстріли немає у 27,2 тис. споживачів.

Загалом через бойові дії залишаються знеструмленими, зокрема, 63 населені пункти в Запорізькій області, 57 - у Сумській, причому три з них - через вимкнення повітряної лінії 10 кВ унаслідок артилерійського обстрілу з боку кордону Росії, 45 - у Херсонській, 18 - у Чернігівській, майже 1,5 тис. споживачів - у Дніпропетровській.

Через обстріли, що були раніше, залишаються без світла 296 споживачів в Одеській області (вони були відключені після масованої повітряної атаки 29 грудня - ЕР).

У Києві з технічних причин світла немає у 213 споживачів - тривають відновлювальні роботи.

Загалом в енергосистемі, як зазначає Міненерго, ситуація стабільна і контрольована, застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

Щодо газопостачання, то в Харкові за вказівкою ДСНС припинено подавання газу даховій котельні пошкодженого ракетним обстрілом готелю "Харків Палас", витоку газу немає. Крім того, у Харкові газопостачання призупинено 292 споживачам.

В одному з населених пунктів Куп'янського району через ворожі обстріли пошкоджено газопровід низького тиску - без газу залишилися 70 абонентів.

У Вінниці через короткочасне відключення електронапруги в одному з будинків спрацював захист на газорегулювальному пункті - внаслідок цього припинено газопостачання 1300 споживачам.

З технологічних причин в одному із сіл Козелецького району Чернігівської області тимчасово припинено газопостачання 66 побутовим споживачам.

Також у місті Семенівка обстрілами пошкоджено газопроводи приватних будинків - відключено споживачів.