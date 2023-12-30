Економіка

10:50 30.12.2023

Сьомим членом НР "Нафтогазу" став перший заступник держсекретаря Кабміну Мар'євич

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Сьомим членом НР "Нафтогазу" став перший заступник держсекретаря Кабміну Мар'євич

Сьомим членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" став перший заступник державного секретаря Кабінету міністрів Костянтин Мар'євич.

Відповідне рішення закріплено розпорядженням Кабміну від 29 грудня 2023 р. №1221-р, розміщеним на Урядовому порталі.

Згідно з ним, Мар'євича обрано до наглядової ради як представника держави.

Розпорядження набуває чинності 31 грудня 2023 року.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів призначив наглядову раду "Нафтогазу" 24 січня 2023 року.

Її незалежними членами стали Анфінсен Тор Мартін, Людо ван дер Гейден, Маріно Ентоні Вільям, Гуквей Річард Марк, представниками держави - Наталія Бойко та Ростислав Шурма.

У вересні "Українська правда" оприлюднила текст листа США органам влади України з переліком реформ, які Київ має провести, щоб продовжити отримувати військову підтримку. У листі, зокрема, вимагається в найближчі три місяці ввести додаткових членів до наглядових рад "Укренерго" і "Нафтогазу".

Коментуючи цей лист в ексклюзивному бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов сказав: "Це взагалі не проблема. На сьогодні наглядова рада має мінімально необхідний склад, який повністю сформовано. Це чотири незалежні члени НР і двоє представників держави. Ще буде додано одного представника від держави. Ця умова абсолютно здійсненна".

Теги: #нафтогаз #наглядова_рада

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