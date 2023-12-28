Економіка

17:43 28.12.2023

Нацбанк закриває 2023 рік офіційним курсом 37,98 грн/$1

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Нацбанк закриває 2023 рік офіційним курсом 37,98 грн/$1

Національний банк України (НБУ) у четвер, у передостанній день торгів, послабив офіційний курс гривні на 0,96%, або на 36 коп., - до нового мінімуму в 37,98 грн/$1.

Згідно з правилами НБУ, цей курс діятиме в останні дні року, 29-31 грудня.

Довідкове значення курсу гривні, що встановлюється Нацбанком на 12:00, у четвер також знизилося на 1%, або на 39 коп., - до 37,9404 грн/$1.

За словами учасників ринку, торги в четвер проходили активно з самого ранку: за перші півтори години їхній обсяг становив близько $150 млн, а угоди ще до полудня укладалися за курсом 37,97-37,99 грн/$1 за наявності пропозицій за курсом від 38,03 грн/$1.

Згідно з розрахунками ексначальника аналітичного відділу Сенс Банку Олексія Блінова, середній офіційний курс за підсумками 2023 року становив 36,57 грн/$1, що практично ідентично фіксованому курсу, який діяв 14 місяців до 3 жовтня цього року.

Експерт уточнив, що офіційний курс закриття року для євро - 42,21 грн/EUR1.

На готівковому ринку в четвер курс долара зріс навіть більше - приблизно на 45 коп., до 38,72 грн/$1.

Ослаблення гривні останніми тижнями Нацбанк пов'язує із сезонним зростанням попиту на валюту.

Теги: #нбу #курс_валют

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