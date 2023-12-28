Економіка

17:03 28.12.2023

Укрексімбанк надав фінансування Луцькій міській раді спільно з ЄБРР та ЄІБ

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Державний Укрексімбанк надав фінансування Луцькій міській раді на реконструкцію очисних споруд, каналізаційного колектора та впровадження сучасних технологій водоочищення.

Сума угоди становить 10 млн євро (в тому числі за рахунок партнерської програми банку з ЄБРР) терміном на 5 років. Це найбільше внутрішнє запозичення, залучене муніципалітетами від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

«Фінансового ресурсу, який є у громад, недостатньо для того, щоб забезпечити всі потреби для відновлення і модернізації критичної інфраструктури, яка потрібна вже сьогодні, тому що від цього залежить готовність українців повернутися додому, і, відповідно, перезапуск економічної активності у громаді. Крім того, сьогодні у громад є не менш важливі завдання з підтримки ЗСУ. Тому кредитування чи не єдине рішення у важких реаліях сьогодення. Залучення коштів у Банків та Міжнародних фінансових організацій вже неодноразово підтверджувало свою ефективність. У нас є реалізовані цього року проєкти як з великими, так і з малими громадами, але це перша угода, що фінансується одночасно з ЄІБ та спільно Банком і ЄБРР», — коментує Член Правління Укрексімбанку Михайло Медко.

«Ці проєкти дуже важливі для нашої громади, - зазначив міський голова міста Луцьк Ігор Поліщук. – Навіть під час війни, ми продовжуємо реалізовувати проєкти, які впливають на життя людей та задовольняють їх комунальні і побутові потреби. Зношена мережа та старе обладнання залишається багаторічною та нагальною проблемою, мабуть, більшості громад України. Втім, я дуже радий, що ми рухаємося вперед та поступово відновлюємо і модернізуємо нашу інфраструктуру».

«Ми зможемо покращити якість питної води, що постачається населенню до європейських стандартів та зменшити забруднення басейну річки Стир», – додав директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.

Укрексімбанк, як найбільший корпоративно-інвестиційний банк України, вже реалізував низку успішних проєктів із фінансування міст під час війни. Наявні програми та види активних операцій для міст і комунальних підприємств в Укрексімбанку здатні вирішувати задачі будь-якої складності.

В червні 2023 року АТ «Укрексімбанк» та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали кредитну угоду на суму 50 мільйонів євро з метою забезпечення безперервного доступу до фінансування для підприємств та муніципалітетів, які постраждали від війни.

КП «Луцькводоканал» засноване територіальною громадою міста Луцька. Основним видом діяльності підприємства є надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам і організаціям Луцької міської об'єднаної територіальної громади.

Теги: #укрексiмбанк #eib

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