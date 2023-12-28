Пишний закликає банки придивитися до кредитування оборонної сфери

Активізація кредитування українського бізнесу, зокрема оборонної сфери, є стратегічним напрямом роботи Національного банку і комерційних банків наступного року, заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Вважаємо, що кредитування може бути частиною ресурсного покриття потреб держави, наприклад, стимулюючи локалізацію виробництва продукції та надання послуг оборонної сфери, товарів подвійного призначення. Я прошу банки подивитися на свої плани з урахуванням цього", - написав він на фейсбук-сторінці в четвер за підсумками зустрічі з 30 найбільшими банками країни.

Серед інших ключових завдань на наступний рік голова Нацбанку згадав забезпечення ритмічних і достатніх надходжень міжнародної допомоги, виконання програми Міжнародного валютного фонду, мобілізацію внутрішніх ресурсів, трансформацію фінансового сектору згідно з євроінтеграційним курсом і забезпечення безперебійної роботи банків.