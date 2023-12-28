Економіка

15:29 28.12.2023

Пишний закликає банки придивитися до кредитування оборонної сфери

1 хв читати
Пишний закликає банки придивитися до кредитування оборонної сфери

Активізація кредитування українського бізнесу, зокрема оборонної сфери, є стратегічним напрямом роботи Національного банку і комерційних банків наступного року, заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Вважаємо, що кредитування може бути частиною ресурсного покриття потреб держави, наприклад, стимулюючи локалізацію виробництва продукції та надання послуг оборонної сфери, товарів подвійного призначення. Я прошу банки подивитися на свої плани з урахуванням цього", - написав він на фейсбук-сторінці в четвер за підсумками зустрічі з 30 найбільшими банками країни.

Серед інших ключових завдань на наступний рік голова Нацбанку згадав забезпечення ритмічних і достатніх надходжень міжнародної допомоги, виконання програми Міжнародного валютного фонду, мобілізацію внутрішніх ресурсів, трансформацію фінансового сектору згідно з євроінтеграційним курсом і забезпечення безперебійної роботи банків.

Теги: #банки #кредитування #пишний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:04 28.12.2023
Комерційні банки України у 2024 р. активізують свої кредитні програми - думка

Комерційні банки України у 2024 р. активізують свої кредитні програми - думка

11:58 22.12.2023
Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

19:33 15.12.2023
Універсал Банк та Ощадбанк додадуть дублювання після збою "Київстару"

Універсал Банк та Ощадбанк додадуть дублювання після збою "Київстару"

19:19 11.12.2023
АМКУ пропонує прибрати монополію держбанків на виплату пенсій і допомог

АМКУ пропонує прибрати монополію держбанків на виплату пенсій і допомог

11:01 11.12.2023
Банківська система демонструє покращення якості активів та зростання якості кредитного портфелю

Банківська система демонструє покращення якості активів та зростання якості кредитного портфелю

10:27 04.12.2023
НБУ проведе комплексну оцінку ефективності банківського сектору

НБУ проведе комплексну оцінку ефективності банківського сектору

13:02 25.11.2023
НБУ відновлює регуляторні вимоги до банків після позитивної оцінки їхньої стійкості

НБУ відновлює регуляторні вимоги до банків після позитивної оцінки їхньої стійкості

22:22 23.11.2023
Підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2023 р. і до 25% у подальших може спричинити збільшення спреду між ставками за кредитами та депозитами - думка

Підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2023 р. і до 25% у подальших може спричинити збільшення спреду між ставками за кредитами та депозитами - думка

16:12 21.11.2023
Підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2023 р. обґрунтоване, але але перегляд податків лише в одній галузі створює нестабільну ситуацію - голова асоціації НАБУ

Підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2023 р. обґрунтоване, але але перегляд податків лише в одній галузі створює нестабільну ситуацію - голова асоціації НАБУ

15:58 21.11.2023
ВР підвищила податок на прибуток банків до 50% у 2023 р. і 25% згодом

ВР підвищила податок на прибуток банків до 50% у 2023 р. і 25% згодом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У разі відсутності міжнародної фіндопомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися - міністр соцполітики

Нацстратегія доходів передбачає доступ податкової до інформації про банківські рахунки та відновлення прогресивного ПДФО

Кабмін продовжив дію ПСО на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року - Шмигаль

Ризик затримки соцвиплат через брак зовнішнього фінансування є в довгостроковій перспективі - перший віцепрем'єр

БЕБ повідомило про погашення мережею Multiplex 10 млн грн податків, у компанії заявляють, що зробили це до березня 2023 р.

ОСТАННЄ

Онлайн-аукціони через "Прозорро.Продажі" принесли до бюджетів у 2023р. понад 14 млрд грн

"Метінвест" спрямував на підтримку України 4,8 млрд грн із початку війни, зокрема понад 2,5 млрд грн на армію

"Епіцентр" хоче подвоїти продаж у сегменті e-commerce, збільшивши частку інтернет-майданчиків до 20%

У разі відсутності міжнародної фіндопомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися - міністр соцполітики

"Ліси України" у 2023 р. збільшили на мільярд грн сплату податків до бюджетів усіх рівнів

Підсанкційний екснардеп Новинський намагається захопити контроль над "Харківобленерго", заявляють в енергопідприємстві

Нацстратегія доходів передбачає вдосконалення оподаткування нерухомості

Нацстратегія доходів передбачає доступ податкової до інформації про банківські рахунки та відновлення прогресивного ПДФО

Соцопитування: 39% опитаним українцям коштів вистачає лише на харчування та придбання недорогих речей

Уряд ухвалив Національну стратегію доходів на 2024-2030 рр.- глава Мінфіну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА