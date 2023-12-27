Мінфін чекає від Міноборони та Генштабу на інформацію щодо необхідності дофінансування мобілізації з II кв.-2024

Міністерство фінансів очікує від Міністерства оборони та Генерального штабу інформації та рішень щодо мобілізації, зокрема, її масштабів і термінів, необхідних витрат, а також допускає необхідність пошуку нових внутрішніх джерел фінансування, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Я б дав можливість Генеральному штабу разом із Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони це бачать, як вони бачать оптимізацію видатків...Тому що я вже кілька разів вказував, що ми виснажили наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб, і просто штучно, умовно кажучи, збільшити на N-ту суму мільярдів гривень - не вийде так", - сказав він під час "Business Breakfast c Володимиром Федориним" у середу.

"Ми не виключаємо, що нам доведеться шукати додаткових внутрішніх джерел фінансування... Точно можу сказати, з огляду на те, як зараз складається ситуація, на перший квартал додаткової потреби (у фінансуванні - ІФ-У) не буде...", - додав міністр.

Марченко вказав, збільшення фінансування на 500 млрд грн на мобілізацію додатково 500 тис. людей є доволі коректними розрахунками, але наголосив, що є багато чинників, які впливають на ці розрахунки, зокрема, строки мобілізації та демобілізації, забезпечення підрозділів.