Економіка

11:08 27.12.2023

Мінцифри запустило програму "е-резидентства" в режимі закритого бета-тестування

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Мінцифри запустило програму "е-резидентства" в режимі закритого бета-тестування

Міністерство цифрової трансформації розпочало закрите бета-тестування програми електронного резидентства uResidency, за допомогою якої іноземці можуть зареєструвати фізособу-підприємця (ФОП) в Україні з будь-якої точки світу, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У uResidency всі послуги автоматизовані та онлайн: від подання заяви на отримання статусу до відкриття банківського рахунку та сплати податків. У майбутніх е-резидентів також будуть переваги у вигляді мобільного банкінгу, низького оподаткування розміром 5% і відсутності бухгалтерії та звітів", - ідеться в повідомленні.

Зарубіжним підприємцям, які бажають стати е-резидентом, не потрібно їхати в Україну: для отримання статусу - достатньо пройти одноразову офлайн-верифікацію в українській консульській установі в країні проживання, уточнили в Мінцифри.

Зареєстровані в uResidency ФОП сплачуватимуть податок у межах ліміту ФОП 3-ї групи - 5% суми в разі доходу 1 167 розмірів мінімальної заробітної плати (≈ EUR200 тис.), уточнив у повідомленні заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

За його словами, програма розраховує залучити в Україну власників малого бізнесу з Європи та Азії, зокрема IT-фахівців і фахівців сектору креативної економіки, які надають онлайн-послуги.

Після успішного бета-тестування програма електронного резидентства буде доступна громадянам Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Поступово перелік країн розширюватиметься, уточнили в Мінцифри.

Федоров нагадав, що над створенням програми міністерство працювало три роки й нарешті запускає бета-тестування. За його словами, зараз лише кілька країн у світі пропонують електронне резидентство.

"Програма стане потужним джерелом для відновлення нашої економіки завдяки оподаткуванню іноземних підприємців. А також популяризуватиме бренд України як цифрової держави. Ми вже показали світові, що цифровізація та створення зручних сервісів - це наша superpower. uResidency тільки посилить цей статус", - наголосив віцепрем'єр.

Раніше Федоров повідомив, що "е-резидентство" буде запущене в першому кварталі 2024 року, тоді як "е-акциз" - тільки з 2025 року. В кулуарах Diia Summit він наголосив, що нормативно-правова база для запуску проєкту готова.

Як повідомлялося, Національний банк України з 1 квітня 2023 року надав право електронним резидентам (е-резидентам) відкривати поточні рахунки в банку, реалізувавши норму закону від 6 жовтня 2022 року "Про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів".

Зазначалося, що на першому етапі проєкту можна буде зареєструватися тільки у формі ФОП, але в майбутньому буде створено можливості і для реєстрації юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

 

 

Теги: #федоров #мінцифри #е_резидентство

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