Економіка

16:12 26.12.2023

Мінекономіки Тайваню анонсувало розширення з 25 січня обмежень на експорт товарів до РФ

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Мінекономіки Тайваню анонсувало розширення з 25 січня обмежень на експорт товарів до РФ

Тайвань із січня розширить обмеження на експорт товарів до Білорусі й Росії, повідомило у вівторок тайванське Мінекономіки.

"З метою міжнародного співробітництва й запобігання експорту високотехнологічних товарів для військових цілей Міністерство економіки сьогодні переглянуло відповідні правила. Відповідно до (дій) ЄС, США та інших дружніх країн, розширено обсяг обмежень щодо експорту до Росії та Білорусі", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки Тайваню повідомили, що йдеться про 45 назв товарів. Уточнено, що для визначення таких товарів застосовують "спільний високопріоритетний список електронних і механічних деталей та обладнання, які широко використовуються в комерційних цілях, але можуть бути використані для виробництва бойової зброї". "Нещодавно Європейський Союз, США та інші наші міжнародні союзники зібрали уламки зброї з поля бою в Україні", результатом чого стало складання цього списку, пояснюється в повідомленні.

"Міністерство економіки продовжує вести переговори з профспілками та виробниками для інформування щодо розширення експортного контролю та надало виробникам 30-денний буферний період для підготовки до ситуації, а відповідні правила буде офіційно введено в дію 25 січня", - йдеться в повідомленні.

Теги: #тайвань #експорт

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