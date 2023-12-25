Економіка

17:42 25.12.2023

НБУ зміцнив офіційний курс гривні

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НБУ зміцнив офіційний курс гривні

Національний банк України (НБУ) за підсумками торгів на міжбанку в понеділок зміцнив офіційний курс гривні на 0,08%, або на 3 копійки - 37,5225 грн/$1, повідомляється в інформації на сайті регулятора.

При цьому довідкове значення курсу гривні, що встановлюється Нацбанком на 12:00, у понеділок підвищилося на три з невеликим копійки - до 37,5747 грн/$1.

На відміну від України понеділок на західних ринках, зокрема в США та Європі, є вихідним днем, тому торги були малоактивними з датою розрахунків після свят.

Сумарно з минулого понеділка долар за офіційним курсом подорожчав на 1,4%, або на 50 коп., а загалом із 26 листопада, коли розпочалася виражена тенденція до ослаблення національної валюти, - приблизно на 4,2%.

Водночас завдяки зміцненню гривні в перший час після переходу Нацбанку 3 жовтня до режиму керованої гнучкості подорожчання долара до фіксованого курсу, що діяв понад 14 місяців, становило 2,6%, або 95 коп.

На готівковому ринку в понеділок долар, навпаки, несуттєвр подорожчав - на 8 коп., приблизно до 38,20 грн/$1.

Як повідомлялося, чистий продаж Нацбанку в листопаді знизився до $2,46 млрд із $3,34 млрд у жовтні та $2,69 млрд у вересні. Однак скорочення зовнішнього фінансування до $2,04 млрд призвело до зменшення міжнародних резервів четвертий місяць поспіль - на 0,5%, або на $187,8 млн, до $38 млрд 785,2 млн.

 

Теги: #нбу #гривня #курс

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