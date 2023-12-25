Економіка

17:27 25.12.2023

В Україні працює вже 14 уповноважених фітосанітарних лабораторій

1 хв читати

Міністерство аграрної політики та продовольства України занесло ще чотири установи до Переліку фітосанітарних лабораторій, уповноважених на проведення огляду, відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізи).

Згідно з інформацією на сайті відомства, станом на 21 грудня кількість фітосанітарних лабораторій, включених до відповідного переліку, сягнула 14.

"Повноваження лабораторій на проведення огляду, відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізи) під час воєнного стану та протягом 90 днів із дати його припинення або скасування покладено на Мінагрополітики відповідно до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами", - нагадали в міністерстві.

Як повідомлялося, першою лабораторією, що набула статусу уповноваженої на проведення фітосанітарних перевірок та аналізів, стало ТОВ "Балтік Контрол Юкрейн" - українське представництво міжнародної інспекційної компанії Baltic Control.

 

Теги: #мінагрополітики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 24.11.2023
Україна пропонує Польщі відкрити додаткові п/п для пропуску порожнього вантажного автотранспорту - Мінагрополітики

Україна пропонує Польщі відкрити додаткові п/п для пропуску порожнього вантажного автотранспорту - Мінагрополітики

18:01 21.11.2023
Мінагрополітики запропонувало з гумором поставитися до фейкової розсилки російських хакерів

Мінагрополітики запропонувало з гумором поставитися до фейкової розсилки російських хакерів

15:02 20.11.2023
Блокада українсько-польських пунктів пропуску загрожує українським і польським виробникам продовольства - Мінагрополітики

Блокада українсько-польських пунктів пропуску загрожує українським і польським виробникам продовольства - Мінагрополітики

03:32 11.11.2023
В Україні вже працює 10 уповноважених фітосанітарних лабораторій

В Україні вже працює 10 уповноважених фітосанітарних лабораторій

10:27 24.10.2023
Сольський на Раді ЄС: Наявних каналів експорту українських агропродуктів недостатньо

Сольський на Раді ЄС: Наявних каналів експорту українських агропродуктів недостатньо

17:28 16.10.2023
Запуск експериментального проєкту "е-Риба" стартує 18 жовтня

Запуск експериментального проєкту "е-Риба" стартує 18 жовтня

11:40 27.09.2023
Підсумки переговорів аграрних міністрів: Польща наполягає на забороні імпорту українських агротоварів

Підсумки переговорів аграрних міністрів: Польща наполягає на забороні імпорту українських агротоварів

14:44 26.09.2023
Україна презентувала принцип верифікації українського зерна Вишеградській четвірці

Україна презентувала принцип верифікації українського зерна Вишеградській четвірці

14:48 19.09.2023
Мінагрополітики озвучило принципи системи обмеження експорту українського зерна до ЄС

Мінагрополітики озвучило принципи системи обмеження експорту українського зерна до ЄС

11:32 25.08.2023
Мінагрополітики заперечує вину першого заступника міністра Висоцького: НАБУ помилилося в розрахунках

Мінагрополітики заперечує вину першого заступника міністра Висоцького: НАБУ помилилося в розрахунках

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Більшість членів КМП НБУ бачить простір для додаткового зниження облікової ставки у 2024 р.

Жовква впевнений у фінансовій підтримці України з боку ЄС

Сандигу звільнено з посади держуповноваженого АМКУ - указ

Шмигаль: Енергосистема працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

ОСТАННЄ

"Укрнафта" запустила нову високодебітну свердловину на сході України

"Сільпо" відкрило перший супермаркет у стилі біржі у Вишневому поблизу Києва

НБУ проведе виїзну перевірку Ощадбанку, Райффайзен Банку, NovaPay і Moneycom у 2024 р.

Більшість членів КМП НБУ бачить простір для додаткового зниження облікової ставки у 2024 р.

Жовква впевнений у фінансовій підтримці України з боку ЄС

Україна надала аварійну допомогу Польщі шляхом споживання надлишкових там понад 3 тис. МВт-год - "Укренерго"

Влада Канади схвалила продаж канадського підрозділу HSBC місцевому RBC за $10,2 млрд

Залізничні квитки в Англії подорожчають на 5% з березня

Українські аграрії зібрали 78,7 млн тонн урожаю-2023

USAID і Мінекономіки запускають грантову програму на $15 млн для підприємств

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА