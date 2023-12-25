В Україні працює вже 14 уповноважених фітосанітарних лабораторій

Міністерство аграрної політики та продовольства України занесло ще чотири установи до Переліку фітосанітарних лабораторій, уповноважених на проведення огляду, відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізи).

Згідно з інформацією на сайті відомства, станом на 21 грудня кількість фітосанітарних лабораторій, включених до відповідного переліку, сягнула 14.

"Повноваження лабораторій на проведення огляду, відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізи) під час воєнного стану та протягом 90 днів із дати його припинення або скасування покладено на Мінагрополітики відповідно до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами", - нагадали в міністерстві.

Як повідомлялося, першою лабораторією, що набула статусу уповноваженої на проведення фітосанітарних перевірок та аналізів, стало ТОВ "Балтік Контрол Юкрейн" - українське представництво міжнародної інспекційної компанії Baltic Control.