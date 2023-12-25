Економіка

16:49 25.12.2023

"Укрнафта" запустила нову високодебітну свердловину на сході України

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"Укрнафта" запустила нову високодебітну свердловину на сході України

ПАТ "Укрнафта" запустило в роботу чергову високодебітну свердловину на сході України початковим добовим дебітом понад 50 тонн нафти, повідомила компанія.

"Загальна глибина нової розвідувальної свердловини - 2919 метрів. Початковий дебіт становить 51,4 тонни на добу практично безводної нафти, обводненість 2-3%", - уточнив директор ПАТ Сергій Корецький, слова якого наведено в релізі компанії в понеділок.

В "Укрнафті" пояснили, що її фахівці працювали власним буровим верстатом. У процесі буріння задіяли власні розробки: відділ промислової хімії та аналізу керна на основі базової рецептури розробив бурову промивальну рідину, яку використали до глибини 2013 метрів.

"Це дало змогу знизити коефіцієнт кавернозності стовбура й мінімізувати витрати на хімреагенти і матеріали, що зекономило компанії мільйони гривень", - зазначили в компанії, додавши, що перспективний поклад у серпухівських відкладах розкрито пілотним стовбуром в інтервалі 2894-2898 метрів.

У розрізі свердловини розкрито ще три перспективні поклади в серпухівських і башкирських відкладах. Тому після відпрацювання нижчих покладів буде пробурено горизонтальну частину свердловини з метою розробки запасів нафти в башкирських відкладах, поділилася планами "Укрнафта".

Як повідомлялося, на початку грудня "Укрнафта" пробурила нову похилоспрямовану свердловину з початковим добовим дебітом нафти 25-30 тонн на заході України з метою розвідки запасів у стрийських відкладах.

Теги: #скважина #укрнафта

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