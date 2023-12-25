Економіка

11:40 25.12.2023

Жовква впевнений у фінансовій підтримці України з боку ЄС

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Жовква впевнений у фінансовій підтримці України з боку ЄС

Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква впевнений, що ЄС на початку наступного року ухвалить рішення про надання Україні допомоги.

"Є впевненість. Політичне рішення є. Та сума, про яку ми всі знаємо, 50 мільярдів євро, буде виділена Україні. Нюанси в технології. Чому це рішення було відкладено на неформальне засідання Європейської ради 1 лютого? Наскільки я розумію, лідерам не вдалося виписати інструментарій", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Є кілька варіантів. Наприклад із точки зору використання спільного бюджету Європейського Союзу. Там же йдеться не тільки про Україну - це зміни до бюджету Євросоюзу. Це перший варіант. Якщо він не вийде, є інший варіант - двосторонні угоди. Триває робота донорської платформи, наприклад де працюють наші урядовці разом із Єврокомісією. Я впевнений, що рішення буде і технологічне, ці гроші дуже скоро з'являться", - сказав він.

Теги: #україна #єс #фіндопомога

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