Шмигаль: Енергосистема працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає

Енергосистема України працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає, заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"День у день російські терористи продовжують атакувати наші міста. Завдають ударів по лікарнях, житлових будинках, об'єктах енергетики", - сказав він на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що енергетика України залишається однією з головних цілей російської армії.

"Однак завдяки виконаній роботі з підготовки до зими енергосистема нині працює стабільно. Планових відключень у жодному регіоні немає", - заявив глава українського уряду.