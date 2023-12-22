Економіка

14:55 22.12.2023

Шмигаль: Енергосистема працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає

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Шмигаль: Енергосистема працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає

Енергосистема України працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає, заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"День у день російські терористи продовжують атакувати наші міста. Завдають ударів по лікарнях, житлових будинках, об'єктах енергетики", - сказав він на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що енергетика України залишається однією з головних цілей російської армії.

"Однак завдяки виконаній роботі з підготовки до зими енергосистема нині працює стабільно. Планових відключень у жодному регіоні немає", - заявив глава українського уряду.

Теги: #енергетика #шмигаль

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