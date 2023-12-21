Економіка

09:44 21.12.2023

ПриватБанк працює над обладнанням робочих місць в укриттях на Донеччині

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ПриватБанк працює над обладнанням робочих місць в укриттях на Донеччині

ПриватБанк у Донецькій області обладнує робочі місця співробітників банку безпосередньо в укриттях, щоб дати клієнтам можливість отримувати послуги під час повітряних тривог, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Нині опрацьовується питання щодо облаштування мобільних укриттів. Уже проведено переговори з Центрами надання адміністративних послуг щодо робочих місць, де мобільні групи працівників ПриватБанку зможуть обслуговувати клієнтів. Наразі державний банк готовий облаштувати й укріпити вже наявні укриття. Для цього визначено перелік рекомендованих локацій та очікується погодження від обласної військової адміністрації", - зазначено в повідомленні міністерства.

Під час засідання Донецька ОВА заявила про те, що підтримує заходи, які дають змогу поліпшити обслуговування населення під час повітряних тривог.

"Це досить непростий процес, але він необхідний не лише в Донецькій області, а й на інших прифронтових територіях. Адже це стосується безпеки людей. Тому маємо якомога оперативніше вирішити питання роботи держбанку під час повітряних тривог", - наголосила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Теги: #приватбанк #укриття #донецька_область

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