Голова "Енергоатому" розраховує на запуск у роботу першого енергоблока Westinghouse АР1000 на ХАЕС у 2028-2029 рр.

Перший енергоблок АР1000 американської компанії Westinghouse на майданчику Хмельницької АЕС може розпочати роботу в 2028-2029 рр., повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Будується такий енергоблок приблизно п'ять років. Отже, у 2028-2029 роках, якщо все буде добре, його буде підключено до енергосистеми України", - сказав Котін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок пізно ввечері.

Водночас він зазначив, що реактори цього зразка видають майже 1200 МВт, зауваживши, що майбутній енергоблок буде найпотужнішим в Україні.

Котін також звернув увагу, що технологію АР1000 наразі визнано найбезпечнішою у світі.

Як повідомлялося, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і CEO Westinghouse Патрік Фрагман 17 грудня в Києві підписали контракт на закупівлю реакторної установки для першого в Україні атомного енергоблока (АЕС) за технологією AP1000, який буде побудовано на майданчику Хмельницької АЕС.

Як зазначив під час підписання глава Міненерго Герман Галущенко, фінансування здійснюватиметься за рахунок власних коштів "Енергоатому" й залученого кредитування U.S. Exim Bank, а вартість будівництва одного блока AP1000 оцінюють приблизно в $5 млрд.

Голова Westinghouse нагадав, що п'ять блоків AP1000 вже побудовані й експлуатуються на АЕС у США та Китаї, і ще п'ять блоків майже готові до початку роботи.

У липні 2022 року компанії підписали контракт на розроблення оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на майданчику Хмельницької АЕС в Україні.