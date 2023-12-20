Економіка

10:08 20.12.2023

"Укрнафта" за 7 міс. заощадила 25 млн грн як ліцензіат із постачання е/е

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"Укрнафта" за 7 міс. заощадила 25 млн грн як ліцензіат із постачання е/е

ПАТ "Укрнафта" заощадило 25 млн грн завдяки використанню впродовж більше ніж 7 міс. власної ліцензії на постачання електроенергії.

"Підприємство самостійно закуповує ресурс для забезпечення всіх технологічних потреб. Наразі зібрано достатню кількість даних, щоб оцінити попередні результати", - повідомляється в пресрелізі компанії.

Як пояснили в ПАТ, починаючи з квітня 2023 року вдалося досягти економії в -2% від цін на ринку "на добу наперед" (РДН) - в абсолютних значеннях збережено майже 25 млн грн.

"Підприємство закуповує майже всю необхідну для роботи потужність в атомників - ДП "Енергоатом", - та відновлюваної генерації через ДП "Гарантований покупець", - поінформували в "Укрнафті".

Відповідно до закону "Про ринок електричної енергії", електропостачальники здійснюють купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та на балансувальному ринку, а також шляхом імпорту.

Теги: #укрнафта #електроенергія #економія

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