ЄІБ виділив Україні майже EUR100 млн на проєкти з відновлення

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив українському уряду допомогу EUR99,6 млн на реконструкцію приблизно 200 об'єктів у 18 областях, повідомила пресслужба представництва Європейського Союзу в Україні.

"Україна, як і більшість країн, що постраждали від війни, потребує міцного партнерства і ресурсів, інакше наслідки будуть ще більш руйнівними. За нашої підтримки та завдяки неймовірним зусиллям і рішучості українського уряду, муніципалітетів і будівельників уже відремонтовано сотні лікарень, соціального житла та освітніх закладів. Так ми забезпечуємо стале, енергоефективне та швидке відновлення", - наведено в релізі слова віцепрезидента ЄІБ, що відповідальна за операції банку в Україні, Терези Червінської.

У релізі зазначено, що цей фінансовий внесок є частиною пакета надзвичайних заходів солідарності ЄІБ для України, який підкріплений гарантією ЄС.

Кошти, виділені двома траншами по EUR60 млн і EUR39,6 млн, дадуть змогу відновити майже 200 малих об'єктів комунальної та соціальної інфраструктури в різних ключових галузях України. Ці проєкти охоплюють кілька областей України, зокрема Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Київську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську та Чернігівську.

Фінансування буде спрямовано на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво нових лікарень, громадських будівель, соціального житла, а також об'єктів каналізації та водопостачання. Очікується, що це дасть змогу поліпшити умови життя для приблизно 900 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України та Програма з відновлення України є двома багатогалузевими рамковими кредитними угодами Європейського інвестиційного банку, підписаними з Україною у 2014 та 2020 роках відповідно. Ці програми загальним обсягом EUR540 млн відіграють важливу роль у допомозі Україні. За підтримки Європейської комісії вони покликані дати змогу українському уряду й місцевій владі відновити соціальну інфраструктуру та покращити умови життя внутрішньо переміщених осіб і громад, що їх приймають.

Станом на кінець 2023 року в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України успішно завершено 100 проєктів, зокрема будівництво та реконструкцію 53 навчальних закладів, 39 медичних закладів, дев'яти житлових будинків, чотирьох адміністративних будівель, трьох будинків культури, бібліотеки та спортивного центру. Нині на різних стадіях будівництва є понад 60 проєктів.

У межах Програми з відновлення України визначено 141 проєкт для відновлення в усій Україні. До цього переліку входять проєкти будівництва у сфері охорони здоров'я, соціального житла, а також модернізації систем водопостачання та каналізації.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Міністерством фінансів реалізують програми, а проєктами з реконструкції повністю керують органи місцевого самоврядування. ПРООН в Україні надає технічну допомогу, яка сприяє ефективній реалізації проєктів у межах програм.

Підтримка ЄІБ України від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року сягнула EUR1,7 млрд фінансування для термінового ремонту зруйнованої інфраструктури країни. Банк ЄС також надав кредитну лінію в розмірі EUR4 млрд для підтримки інтеграції біженців з України в країнах ЄС.