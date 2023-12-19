"Нафтогаз" завершив планову інтеграцію обл- і міськгазів

Група "Нафтогаз" оголосила про завершення планової інтеграції обл- і міськгазів.

Згідно з повідомленням на сайті "Нафтогазу", в управління групи у вівторок перейшло ще чотири газорозподільні підприємства: "Тисменницягаз", "Коростишівгаз", "Луганськгаз" і "Мелітопольгаз".

"Два крайні підприємства розташовані на тимчасово окупованих територіях, тому операційний менеджмент здійснюватиметься вже після деокупації", - уточнили в компанії.

Отже, у складі групи працюють 27 газорозподільних підприємств, які планувалося передати під контроль держави до кінця поточного року.

У "Нафтогазі" нагадали, що для клієнтів інтегрованих газорозподільних підприємств особові рахунки та тарифи на послуги розподілу залишаються незмінними.

"Ми успішно завершили інтеграцію обл- і міськгазів до групи "Нафтогаз". Для нас це велика відповідальність, так як кількість наших клієнтів значно збільшилася. Проте цей крок необхідний, тому що від нього залежить стабільність критичної інфраструктури, повноцінна робота бізнесу та комфорт українців. Коли країна знаходиться під ризиком постійних обстрілів і можливих блекаутів, доставка газу має бути безперебійною", - зазначив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Як повідомлялося, наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

"Нафтогаз України" у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет Міністрів постановою №1335 від 25 листопада 2022 року передав "Газмережам" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.