"Транспортний безвіз" збільшив експорт України в ЄС автошляхами на 47,5% та імпорт із ЄС на 44%

Український експорт та імпорт до/з Європейського Союзу за 1,5 року дії Угоди про вантажні перевезення між Україною та ЄС ("транспортний безвіз") зріс на 47,5% та 44% відповідно, повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у понеділок.

"Ключовий висновок - Угода підтримує нашу економіку та експорт. Наприклад, завдяки підписанню Угоди цьогоріч експорт автомобільним транспортом збільшився на 30%, а імпорт - на 25% (до 2021 р.)", - написав Кубраков на своїй сторінці в Х.

Згідно з наведеними ним даними, у 2022 році до 2021 року експорт автотранспортом збільшився на 41%, тоді як імпорт - на 11%.

Віцепрем'єр України зазначив, що представив ці ключові показники Угоди про "транспортний безвіз" у понеділок під час засідання Спільного комітету, створеного відповідно до Угоди.

"Також я наголосив, що повне розблокування польсько-українського кордону та запобігання подальшим блокадам у майбутньому має стати принципом економічної безпеки нашого регіону", - додав він.

Як повідомлялося, польські перевізники та фермери в понеділок, 18 грудня, відновили блокаду під'їзних шляхів до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин", що розпочалася 6 листопада разом із блокадою ще двох інших пунктів на польсько-українському кордоні та була перервана лише на тиждень, тоді як протестувальники успішно оскаржили в суді рішення глави гміни Дорогуська відкликати дозвіл на протест.

Організатори блокади, які вимагають скасування запровадженого з війною "транспортного безвізу" для України, повідомляли, що згідно з офіційним дозволом місцевої влади, вона триватиме до 3 січня 2024 року, проте на окремих пунктах уже є дозволи на її продовження до лютого, а нова блокада ПП "Дорогуськ-Ягодин", за даними польських ЗМІ, анонсована до березня включно.

За даними Держмитслужби, сумарний експорт автотранспортом з України в листопаді впав на 26,7% - до 783 тис. тонн, тоді як імпорт - на 23,5%, до 967,1 тис. тонн. Зокрема, експорт через Польщу впав на 39,3% - до 282,3 тис. тонн, тоді як імпорт - на 44,6%, до 511,6 тис. тонн. Найбільше падіння з-поміж чотирьох заблокованих ПП було зафіксовано якраз на "Ягодин-Дорогуськ": експорт - майже в 5 разів, до 32,4 тис. тонн, імпорт - у 3,1 раза, до 113,7 тис. тонн.