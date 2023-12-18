Економіка

19:18 18.12.2023

ЄС посилить обмін інформацією для виявлення танкерів, які перевалюють російську нафту ship-to-ship

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ЄС посилить обмін інформацією для виявлення танкерів, які перевалюють російську нафту ship-to-ship

Країни Європейського Союзу посилять моніторинг й обмін даними про танкери для виявлення тих, що перевалюють російську нафту з судна на судно (ship-to-ship), ідеться в пресрелізі Європейської Ради.

Зокрема, країни ЄС упровадять посилений механізм обміну інформацією для виявлення фактів маніпулювання даними AIS (автоматичної системи ідентифікації суден - ІФ-У), яку часто застосовують під час транспортування російської нафти і нафтопродуктів. Крім того, буде посилено моніторинг суден, щоб уникнути перевалювання ship-to-ship, яке часто використовували для приховування походження сировини.

Крім того, рада встановила правила щодо повідомлення про продаж танкерів будь-якій третій країні, щоб зробити їх продаж "прозорішим", для уникнення випадків, коли старі танкери використовували б у схемах обходу price cap.

Як повідомлялося, країни G7 і Євросоюзу, намагаючись обмежити доходи Москви від продажу нафти, але зберегти її присутність на ринку, заборонили своїм компаніям транспортувати російську нафту й надавати пов'язані з її транспортуванням послуги, якщо сировину не продають за встановленою їхніми урядами стелею - price cap (з 5 грудня - $60 за барель). РФ заборонила своїм компаніям реалізовувати сировину, якщо в контрактах прописано умову "стелі". Щодо нафтопродуктів price cap набув чинності з 5 лютого 2023 року, щодо легких нафтопродуктів він залишає $100 за барель, щодо важких - $45/бар.

За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), із середини липня й донедавна вартість Urals у середньому перевищувала параметри "цінової стелі", проте в грудні на тлі тривалого падіння нафтових котирувань російська нафта знову торгується нижче ніж $60 за барель.

Теги: #європа #росія #санкція #танкери

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