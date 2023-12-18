BP повністю призупинила перевезення нафти через Червоне море

Британський енергетичний гігант BP Plc ухвалив рішення призупинити всі перевезення нафти через Червоне море на тлі почастішання атак на судна в регіоні.

"У світлі погіршення ситуації з безпекою перевезень BP вирішила тимчасово призупинити весь транзит через Червоне море", - йдеться в пресрелізі компанії.

Атаки єменських хуситів уже призвели до зростання цін на нафту і природний газ. Низка судноплавних компаній, включно з A.P. Moeller-Maersk AS і Hapag-Lloyd, також оголосила про припинення проходу своїх суден через Червоне море. Замість цього їм доводиться перенаправляти судна довгим шляхом навколо Африки, що різко підвищує вартість перевезень і суттєво збільшує час доставки.

Акції BP дорожчають на 2,3% на торгах у понеділок.