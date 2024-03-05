Події

12:35 05.03.2024

Хусити видаватимуть суднам дозволи на проходження через єменські води

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Суднам, які проходять через територіальні води Ємену, необхідно буде отримати на це дозвіл від хуситів, повідомляють західні ЗМІ із посиланням на міністра цього руху з телекомунікацій Місфера Аль-Нумаїра.

За його словами, відповідний документ видаватиме управління із морських справ заколотників-хуситів.

Розпорядження хуситів поширюватиметься на половину Баб-ель-Мандебської протоки, яка з'єднує Червоне море та Аденську затоку.

"Ми готові допомагати із запитами на отримання дозволів", - додав Аль-Нумаїра.

Західні ЗМІ зазначають, що за звичайних умов через Баб-ель-Мандебську протоку проходить близько 15% світового обсягу морських перевезень, понад чверть світових контейнерних вантажоперевезень. Однак хусити, які наразі контролюють значну частину Ємену, включно зі столицею Саною, а також деякими північними і західними територіями країни поблизу Саудівської Аравії, почали обстрілювати судна в Червоному морі. У відповідь США і Велика Британія регулярно завдають ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Напередодні Центральне командування ЗС США (CENTCOM) повідомило, що заколотники-хусити о 2:15 понеділка за місцевим часом запустили в Червоне море балістичну ракету. Потім, між 15:50 і 16:15 вони здійснили запуск двох балістичних ракет у бік швейцарського контейнеровоза M/V MSC SKY II, що йшов під прапором Ліберії. Одна з ракет пошкодила судно. Про постраждалих не повідомляли.

Представник хуситів Ях'я Сареа назвав судно MSC SKY II, яке прямувало із Сінгапуру в Джибуті, "ізраїльським". Він повідомив, що хусити атакували його протикорабельними ракетами і зафіксували влучення однієї із ракет.

Пізніше, за даними CENTCOM, сили ЗС США завдали ударів для самооборони по двох протикорабельних крилатих ракетах, "які становили безпосередню загрозу торговельним судам і кораблям ВМС США в регіоні".

Теги: #ємен #хусити #червоне_море

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