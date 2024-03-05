Хусити видаватимуть суднам дозволи на проходження через єменські води

Суднам, які проходять через територіальні води Ємену, необхідно буде отримати на це дозвіл від хуситів, повідомляють західні ЗМІ із посиланням на міністра цього руху з телекомунікацій Місфера Аль-Нумаїра.

За його словами, відповідний документ видаватиме управління із морських справ заколотників-хуситів.

Розпорядження хуситів поширюватиметься на половину Баб-ель-Мандебської протоки, яка з'єднує Червоне море та Аденську затоку.

"Ми готові допомагати із запитами на отримання дозволів", - додав Аль-Нумаїра.

Західні ЗМІ зазначають, що за звичайних умов через Баб-ель-Мандебську протоку проходить близько 15% світового обсягу морських перевезень, понад чверть світових контейнерних вантажоперевезень. Однак хусити, які наразі контролюють значну частину Ємену, включно зі столицею Саною, а також деякими північними і західними територіями країни поблизу Саудівської Аравії, почали обстрілювати судна в Червоному морі. У відповідь США і Велика Британія регулярно завдають ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Напередодні Центральне командування ЗС США (CENTCOM) повідомило, що заколотники-хусити о 2:15 понеділка за місцевим часом запустили в Червоне море балістичну ракету. Потім, між 15:50 і 16:15 вони здійснили запуск двох балістичних ракет у бік швейцарського контейнеровоза M/V MSC SKY II, що йшов під прапором Ліберії. Одна з ракет пошкодила судно. Про постраждалих не повідомляли.

Представник хуситів Ях'я Сареа назвав судно MSC SKY II, яке прямувало із Сінгапуру в Джибуті, "ізраїльським". Він повідомив, що хусити атакували його протикорабельними ракетами і зафіксували влучення однієї із ракет.

Пізніше, за даними CENTCOM, сили ЗС США завдали ударів для самооборони по двох протикорабельних крилатих ракетах, "які становили безпосередню загрозу торговельним судам і кораблям ВМС США в регіоні".