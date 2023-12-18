"Е-гривня" може стати "пігулкою" проти корупції - думка

Цифрова гривня, над запуском якої працює Національний банк України (НБУ), може стати одним із найдієвіших інструментів у боротьбі проти корупції, вважає голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ), голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий.

"Цифрова гривня...це один із найдієвіших механізмів державних закупівель проти корупції. І наразі Національний банк каже, що поки що ми не знайшли бізнес-кейс, навіщо нам ця цифрова гривня... але я вважаю, що в боротьбі проти корупції цифрова гривня - це саме те, що нам потрібно", - сказав голова НАБУ на щорічній конференції UAFIN.TECH у Києві.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року НБУ презентував для обговорення банкам, небанківським фінустановам і ринку віртуальних активів проєкт концепції "е-гривні" - цифрової валюти Нацбанку.

Серед варіантів використання "е-гривні" розглядалося здійснення роздрібних безготівкових платежів із можливим функціоналом "запрограмованих" грошей: для цільових соціальних виплат, зниження державних витрат на адміністрування та контроль за цільовим використанням коштів, а також використання технології смартконтрактів для програмування різноманітної логіки розрахунків залежно від настання тих чи інших обставин і фактів.

Також передбачалося, що "е-гривня" може бути використана у сфері, пов'язаній з обігом віртуальних активів (ВА): для обміну, забезпечення випуску та інших операцій з ВА.

Одним із варіантів також було використання цифрової гривні для більшої швидкості, доступності та прозорості у здійсненні транскордонних платежів.