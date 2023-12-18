Mastercard планує розширити ліміт поповнення картки готівкою на касах з 5 тис. до 35 тис. грн

Оператор платіжної системи Mastercard Inc. має намір інтегрувати сервіс "готівка на картку" із застосунком "Дія", що дасть змогу збільшити ліміт разового поповнення картки з 5 тис. грн до 35 тис. грн, повідомив директор із розвитку комерції Mastercard в Україні Валерій Новіков на щорічній конференції UAFIN.TECH у Києві.

"Ми запускаємося з WOG, і це буде перша мережа, і одразу за кілька днів... буде ще одна мережа АЗС, з якою також запускаємося за посередництвом поповнення банківською карткою та інтеграцією з "Дія", - сказав Новіков.

"Ми не інтегруємо в "Дію" торговельні точки. Тобто, це не WOG проінтегрувався в "Дію", а ми проінтегрували сам сервіс разом із компанією iPay, і станом на сьогодні ми просто підключатимемо нових торгівців, реєструватимемо їх у Національному банку як агентів банку з прийомом готівки для подальшого перерахування", - пояснив він.

Новіков зазначив, що у мережевих торговців буде дві опції: поповнення картки до 5 тис. грн і до 35 тис. грн у разі верифікації в "Дії".

Він нагадав, що наразі учасниками сервісу "готівка на картку" є три торговельні мережі: АЗК "Укрнафта", мережа магазинів "Сім 23" і АЗС WOG.