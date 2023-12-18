Економіка

09:59 18.12.2023

Mastercard планує розширити ліміт поповнення картки готівкою на касах з 5 тис. до 35 тис. грн

1 хв читати
Mastercard планує розширити ліміт поповнення картки готівкою на касах з 5 тис. до 35 тис. грн

Оператор платіжної системи Mastercard Inc. має намір інтегрувати сервіс "готівка на картку" із застосунком "Дія", що дасть змогу збільшити ліміт разового поповнення картки з 5 тис. грн до 35 тис. грн, повідомив директор із розвитку комерції Mastercard в Україні Валерій Новіков на щорічній конференції UAFIN.TECH у Києві.

"Ми запускаємося з WOG, і це буде перша мережа, і одразу за кілька днів... буде ще одна мережа АЗС, з якою також запускаємося за посередництвом поповнення банківською карткою та інтеграцією з "Дія", - сказав Новіков.

"Ми не інтегруємо в "Дію" торговельні точки. Тобто, це не WOG проінтегрувався в "Дію", а ми проінтегрували сам сервіс разом із компанією iPay, і станом на сьогодні ми просто підключатимемо нових торгівців, реєструватимемо їх у Національному банку як агентів банку з прийомом готівки для подальшого перерахування", - пояснив він.

Новіков зазначив, що у мережевих торговців буде дві опції: поповнення картки до 5 тис. грн і до 35 тис. грн у разі верифікації в "Дії".

Він нагадав, що наразі учасниками сервісу "готівка на картку" є три торговельні мережі: АЗК "Укрнафта", мережа магазинів "Сім 23" і АЗС WOG. 

Теги: #mastercard #плани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:21 15.12.2023
Юсов: У Кремлі немає планів на продовження війни у 2025 році

Юсов: У Кремлі немає планів на продовження війни у 2025 році

16:32 13.12.2023
NovaPay планує у 2025 році мати 3 млн постійних клієнтів

NovaPay планує у 2025 році мати 3 млн постійних клієнтів

19:09 11.12.2023
США до кінця року виділять Україні ще партію військової допомоги - Білий дім

США до кінця року виділять Україні ще партію військової допомоги - Білий дім

13:56 09.12.2023
Юрчишин про відновлення доступу журналістів до кулуарів та онлайн-трансляції засідань Ради: Зроблю все, що в моїх силах

Юрчишин про відновлення доступу журналістів до кулуарів та онлайн-трансляції засідань Ради: Зроблю все, що в моїх силах

06:54 07.12.2023
McDonald's має намір збільшити кількість ресторанів до 50 тис. до кінця 2027 року

McDonald's має намір збільшити кількість ресторанів до 50 тис. до кінця 2027 року

13:48 06.12.2023
Comfy планує відкрити близько 20 магазинів у 2024 році

Comfy планує відкрити близько 20 магазинів у 2024 році

21:14 01.12.2023
Ізраїль після операції в Газі має намір створити буферну зону в анклаві

Ізраїль після операції в Газі має намір створити буферну зону в анклаві

08:57 17.11.2023
ВККС, Судова адміністрація та ВРП мають намір створити кадровий резерв суддів і працівників суду для деокупованих територій

ВККС, Судова адміністрація та ВРП мають намір створити кадровий резерв суддів і працівників суду для деокупованих територій

19:13 13.11.2023
Боррель: Ми продовжуємо переслідувати ціль поставити Україні 1 млрд боєприпасів

Боррель: Ми продовжуємо переслідувати ціль поставити Україні 1 млрд боєприпасів

20:26 03.11.2023
Обрано 10 громад для участі в пілотному проєкті розробки планів відновлення - Мінвідновлення

Обрано 10 громад для участі в пілотному проєкті розробки планів відновлення - Мінвідновлення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" підписав із Westinghouse контракт на закупівлю реакторної установки для першого в Україні атомного блоку AP1000

Фон дер Ляєн: Найближчими днями Україні буде виділено останні до 2023 р. EUR1,5 млрд макрофіну

Україна домовилася залучити від ЄБРР EUR150 млн для підтримки НЕК "Укренерго"

"Нафтогаз" за 11 міс. сплатив 83,7 млрд грн податків

Світовий банк виділяє Україні $1,34 млрд. додаткового фінансування

ОСТАННЄ

"Е-гривня" може стати "пігулкою" проти корупції - думка

"Енергоатом" підписав із Westinghouse контракт на закупівлю реакторної установки для першого в Україні атомного блоку AP1000

Через негоду, бойові дії та з інших причин без світла майже 700 населених пунктів - Міненерго

НБУ має намір приєднати Україну до системи платежів в євро SEPA у 2024 р.

Універсал Банк та Ощадбанк додадуть дублювання після збою "Київстару"

Рахункова палата рекомендувала Кабміну вдосконалити законодавство у сфері містобудування протягом 2024 р.

"Укргідроенерго" протягом пів року має намір відновити близько 1 тис. МВт пошкодженої потужності

В ОП розраховують на отримання Україною щорічно до $15 млрд доходів від заарештованих активів РФ

Фон дер Ляєн: Найближчими днями Україні буде виділено останні до 2023 р. EUR1,5 млрд макрофіну

Україна домовилася залучити від ЄБРР EUR150 млн для підтримки НЕК "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА