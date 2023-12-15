Економіка

15:28 15.12.2023

Україна домовилася залучити від ЄБРР EUR150 млн для підтримки НЕК "Укренерго"

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Україна домовилася залучити від ЄБРР EUR150 млн для підтримки НЕК "Укренерго"

Україна домовилася залучити від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) EUR150 млн для підтримки НЕК "Укренерго", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна залучить від ЄБРР EUR150 млн для підтримки НЕК "Укренерго" у проходженні опалювального сезону. Підписали сьогодні відповідні угоди. Це вагомий внесок партнерів в українську енергетичну безпеку та стабільне енергоживлення українських споживачів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, також у співпраці з ЄБРР реалізуються проєкти комплексного відновлення українських магістральних мереж.

"Вдячні ЄБРР, особисто пані президенту Оділь Рено-Бассо та всім нашим партнерам за підтримку енергетичного сектору України", - підсумував він. 

Теги: #єбрр #укренерго

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