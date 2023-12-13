Шмигаль закликав українців економити е/е через дефіцит в енергосистемі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль укотре закликав українців економити електроенергію в пікові години через дефіцит в енергосистемі.

"Унаслідок похолодання та збільшення споживання електроенергії в українській енергосистемі спостерігається дефіцит потужностей. Заслухав інформацію щодо здійснених кроків для стабілізації ситуації на засіданні Антикризового енергетичного штабу", - написав Шмигаль у телеграм-каналі у вівторок.

За словами прем'єра, міністр енергетики й керівники енергетичних підприємств доповіли про хід відновлювальної кампанії на об'єктах, запаси ресурсів і шляхи забезпечення покриття попиту на електричну енергію під час опалювального сезону.

"Є рішення ENTSO-E, завдяки якому Україна може імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії. Уряд створив необхідні механізми, які дають змогу приватному бізнесу імпортувати електричну енергію. Потрібно активно використовувати ці інструменти", - додав він.

Важливим Шмигаль назвав і питання заборгованості перед підприємствами паливно-енергетичного комплексу. За його словами, Міненерго доповіло про вжиті заходи для стабілізації фінансового стану, підготовлено нормативні акти.

"Стале проходження опалювального сезону - одне з ключових наших завдань. Усі відповідальні отримали завдання й доручення. Водночас кожен українець може зробити свій внесок у стабільність енергосистеми та заощаджувати електроенергію в пікові години. Злагодженість і солідарність - наш ключ до успішного подолання викликів зими", - написав глава уряду.