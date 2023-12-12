Уряд починає виплачувати кошти на капремонт пошкодженої житлової нерухомості за програмою "єВідновлення" - Шмигаль

Уряд починає виплачувати кошти на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості за програмою "єВідновлення", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За програмою "єВідновлення" починаємо виплачувати кошти на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості. Максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Також, за його словами, уряд розширює можливості для подання заявок на участь у "єВідновленні".

"Тепер це можна зробити не лише через "Дію", а й через центри надання адмінпослуг і нотаріусів. Це збільшить коло учасників програми", - додав він.

Прем'єр розповів, що загалом уже понад 26 тис. сімей отримали гроші на ремонт свого житла, а загальна сума виплат за програмою сягнула понад 2 млрд грн.