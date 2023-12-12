"Укрнафта" розпочала першу 3D-сейсміку з використанням бездротової системи реєстрації даних

ПАТ "Укрнафта" першим в країні розпочало 3D-сейсміку з використанням бездротової системи реєстрації даних, повідомив директор компанії Сергій Корецький у фейсбуці.

3D-сейсмічні дослідження здійснюють на 80 кв. км площі "Укрнафти" на заході України, до них буде залучено понад 100 осіб, уточнив він.

"Метод такий: потужні машини-вібратори працюють на поверхні, створюючи сейсмічні хвилі, що рухаються під землею. Хвилі відбиваються від різних порід з відповідними параметрами. Дані збирається на поверхні за допомогою розгалуженої мережі спеціальних датчиків - сейсмоприймачів або геофонів", - пояснив Корецький.

За його словами, датчики можуть бути приєднані й до дротів. Це більш поширений, але не сучасний метод. Значно ефективніше використовувати сучасні бездротові системи, особливо в таких складних умовах на поверхні, як гориста місцевість.

Отримані дані дадуть змогу оцінити внутрішню будову перспективних горизонтів і зрозуміти, де і на яку глибину потрібно бурити нові свердловини.

Директор "Укрнафти" також повідомив, що у 2023 році компанія планує розпочати ще одне таке дослідження на сході України. У 2024 році "Укрнафта" планує використовувати бездротові системи реєстрації даних і має намір дослідити майже 1 тис. кв. км площ.

"Дякую спеціалістам Департаменту геологічного вивчення, які працюють над тим, щоб зробити надра "прозорими" для буріння нових свердловин, аби видобувати ресурс, необхідний для досягнення енергетичної незалежності України", - резюмував Корецький.

Як повідомлялося, "Укрнафта" у 2023 році має намір пробурити дев'ять нових свердловин, у 2024 році - 30. Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно. Відповідно до останнього прогнозу, видобуток нафти у 2023 році планувалося збільшити на 4%, до 1,405 млн тонн.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою нині управляє Міноборони.