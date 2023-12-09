Економіка

14:52 09.12.2023

НКРЕКП встановила на 2024 р. тариф "Укренерго" на передання е/е в розмірі 528,57 грн/МВт-год

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НКРЕКП встановила на 2024 р. тариф "Укренерго" на передання е/е в розмірі 528,57 грн/МВт-год

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), встановила на 2024 рік тариф НЕК "Укренерго" на передання електроенергії в розмірі 528,57 грн/МВт-год (тут і далі без ПДВ).

Крім того, тариф на передання для підприємств "зеленої" металургії встановлено на рівні 364,70 грн/МВт-год.

Відповідне рішення про встановлення тарифів ухвалено на засіданні регулятора в суботу.

Як повідомлялося, на засіданні 16 листопада НКРЕКП схвалила тариф на передання в в розмірі 592,89 грн/МВт-год.

До кінця 2023 року тариф на передання становить 485,1 грн/МВт-год, тариф на передаеея для "зеленої" металургії - 209,42 грн/МВт-год.

Теги: #тариф #електроенергія #передання

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