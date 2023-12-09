Санкціям проти "Росатому" більше ніщо не перешкоджає, оскільки Україна позбавила його монополії на ринку палива - голова "Енергоатому"

Україна, позбавивши Росію монополії на паливо для атомних станцій на європейському ринку, забезпечила можливість накладення санкцій на неї з боку Європи у сфері ядерної енергетики, вважає президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Україна стала першою країною, яка порушила монополію Росії на ринку палива, почавши заміщати її паливо на американське, компанії Westinghouse, спочатку в реакторах ВВЕР-1000, а тепер і в ВВЕР-440. Таких реакторів у Європі 16, і на сьогодні наші європейські партнери не мають аргументів проти запровадження санкцій щодо Росії. Раніше цей аргумент полягав у тому, що не можемо запровадити санкції, бо не буде палива для АЕС. Паливо є. Це велика подія, монополію Росії порушено, і можна запроваджувати санкції", - сказав Котін в ефірі національного телемарафону.

Як він зазначив, Росія свого часу домоглася успіху на ринку ядерних технологій, тому що довго до цього йшла і демпінгувала власними послугами.

"У результаті цього вона домоглася залежності європейських країн від власних технологій, власного урану і ядерного палива, а тепер цієї залежності вже немає", - наголосив Котін.

Він наголосив, що санкції стануть першим кроком до обмеження російської держкорпорації "Росатом" у доступі до європейського ринку та отримання коштів від роботи на ньому.

Як повідомлялося, міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічей із сенаторами США у Вашингтоні в листопаді наголосив на необхідності запровадити санкції проти "Росатома" і позбавити його можливості використовувати ядерні технології країни-агресора.

Україна у вересні 2023 року вперше здійснила завантаження ядерного палива Westinghouse у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС. Американське паливо працюватиме в активній зоні реактора з російським, з подальшим його повним заміщенням.

Спершу проєкт експлуатації палива Westinghouse планувалося запустити 2025 року, але після початку повномасштабної російської агресії вдалося суттєво скоротити терміни виробництва цього палива у Швеції.

Отже, "Енергоатом" став першою у світі енергогенерувальною компанією, яка експлуатує реактори радянського дизайну, але реалізувала проєкт із диверсифікації ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 і ВВЕР-440.