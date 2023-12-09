Економіка

11:36 09.12.2023

Санкціям проти "Росатому" більше ніщо не перешкоджає, оскільки Україна позбавила його монополії на ринку палива - голова "Енергоатому"

2 хв читати
Санкціям проти "Росатому" більше ніщо не перешкоджає, оскільки Україна позбавила його монополії на ринку палива - голова "Енергоатому"

Україна, позбавивши Росію монополії на паливо для атомних станцій на європейському ринку, забезпечила можливість накладення санкцій на неї з боку Європи у сфері ядерної енергетики, вважає президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Україна стала першою країною, яка порушила монополію Росії на ринку палива, почавши заміщати її паливо на американське, компанії Westinghouse, спочатку в реакторах ВВЕР-1000, а тепер і в ВВЕР-440. Таких реакторів у Європі 16, і на сьогодні наші європейські партнери не мають аргументів проти запровадження санкцій щодо Росії. Раніше цей аргумент полягав у тому, що не можемо запровадити санкції, бо не буде палива для АЕС. Паливо є. Це велика подія, монополію Росії порушено, і можна запроваджувати санкції", - сказав Котін в ефірі національного телемарафону.

Як він зазначив, Росія свого часу домоглася успіху на ринку ядерних технологій, тому що довго до цього йшла і демпінгувала власними послугами.

"У результаті цього вона домоглася залежності європейських країн від власних технологій, власного урану і ядерного палива, а тепер цієї залежності вже немає", - наголосив Котін.

Він наголосив, що санкції стануть першим кроком до обмеження російської держкорпорації "Росатом" у доступі до європейського ринку та отримання коштів від роботи на ньому.

Як повідомлялося, міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічей із сенаторами США у Вашингтоні в листопаді наголосив на необхідності запровадити санкції проти "Росатома" і позбавити його можливості використовувати ядерні технології країни-агресора.

Україна у вересні 2023 року вперше здійснила завантаження ядерного палива Westinghouse у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС. Американське паливо працюватиме в активній зоні реактора з російським, з подальшим його повним заміщенням.

Спершу проєкт експлуатації палива Westinghouse планувалося запустити 2025 року, але після початку повномасштабної російської агресії вдалося суттєво скоротити терміни виробництва цього палива у Швеції.

Отже, "Енергоатом" став першою у світі енергогенерувальною компанією, яка експлуатує реактори радянського дизайну, але реалізувала проєкт із диверсифікації ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 і ВВЕР-440.

Теги: #росатом #котін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:48 07.11.2023
Кулеба: Ми дали вудку в руки ЄС, щоб вона спіймала санкційну рибу "Росатому", але поки що цього результату ми не бачимо

Кулеба: Ми дали вудку в руки ЄС, щоб вона спіймала санкційну рибу "Росатому", але поки що цього результату ми не бачимо

17:16 31.08.2023
Глава "Енергоатому" прогнозує відсутність дефіциту потужності в енергосистемі в найближчий місяць

Глава "Енергоатому" прогнозує відсутність дефіциту потужності в енергосистемі в найближчий місяць

13:29 08.08.2023
Окупанти через нестачу персоналу залучають до роботи 1-1,5 тис. працівників ЗАЕС без контрактів із "Росатомом" - голова "Енергоатому"

Окупанти через нестачу персоналу залучають до роботи 1-1,5 тис. працівників ЗАЕС без контрактів із "Росатомом" - голова "Енергоатому"

11:10 04.07.2023
Литва пропонує заборону на нові контракти з "Росатомом", консенсусу в ЄС немає

Литва пропонує заборону на нові контракти з "Росатомом", консенсусу в ЄС немає

14:29 22.06.2023
СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру Кабаргіну, який вивозив з України до РФ стратегічну сировину для "Росатома"

СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру Кабаргіну, який вивозив з України до РФ стратегічну сировину для "Росатома"

10:39 14.06.2023
СБУ викрила київську компанію, яка допомагала "Росатому" будувати п'ять АЕС у різних країнах

СБУ викрила київську компанію, яка допомагала "Росатому" будувати п'ять АЕС у різних країнах

16:08 13.06.2023
Ми постійно чекаємо на будь-які злочинні дії на ЗАЕС із боку окупантів – глава "Енергоатому"

Ми постійно чекаємо на будь-які злочинні дії на ЗАЕС із боку окупантів – глава "Енергоатому"

13:16 21.03.2023
"Енергоатом" і Rolls-Royce SMR підписали меморандум про спорудження в Україні ММР

"Енергоатом" і Rolls-Royce SMR підписали меморандум про спорудження в Україні ММР

14:19 08.03.2023
Шмигаль обговорив із Шефчовичем санкції проти "Росатома"

Шмигаль обговорив із Шефчовичем санкції проти "Росатома"

08:08 24.02.2023
Раді пропонують звернутися до іноземних парламентів, ЄП і МАГАТЕ із закликом запровадити санкції проти "Росатома"

Раді пропонують звернутися до іноземних парламентів, ЄП і МАГАТЕ із закликом запровадити санкції проти "Росатома"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 5,1% після інфляції 0,5% у листопаді - Держстат

Споживання е/е в Україні тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні - "Укренерго"

В Україні з різних причин знеструмлені майже 500 населених пунктів - Міненерго

Глава "Укренерго" прогнозує напружену ситуацію з енергопостачанням найближчим часом і поліпшення до нового року

Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову допомогу на $1 млрд

ОСТАННЄ

Україна за 11 міс. скоротила валютну виручку від експорту чорних металів на 44,2%

Світові ціни на продовольство в листопаді знизилися на 10,7%

У Китаї продається майже 65% усіх автомобілів на нових джерелах енергії у світі

"ArcelorMittal Кривий Ріг" впроваджує кілька проєктів для підвищення ефективності роботи шостої домни

Блінкен: Допомога Україні дала зростання американської економіки

ЛУН прогнозує несуттєве падіння цін на оренду квартир у Голосіївському районі столиці через ремонт метро

Українські ТРЦ відзначають зростання товарообороту проти минулого року, відвідуваність перевищила довоєнні показники

Інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 5,1% після інфляції 0,5% у листопаді - Держстат

Компенсація ціни е/е для населення за 10 міс.-2023 коштувала "Укргідроенерго" в 1,5 раза більше - генкомпанія

Російські агресори втретє за добу атакували прифронтову ТЕС "ДТЕК"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА