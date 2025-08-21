Наглядова рада "Енергоатома" звільнила Котіна з посади очільника компанії

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" повідомила про припинення повноважень та звільнення Петра Котіна з посади голови правління компанії з негайним набуттям чинності.

"Ми висловлюємо вдячність пану Котіну за десятиліття відданої служби компанії та за забезпечення безпечної й ефективної роботи атомних електростанцій та інших об’єктів "Енергоатома", – зазначено в повідомленні Наглядової ради.

З метою забезпечення безперервного управління компанією тимчасово виконувати обов’язки голови правління погодився Павло Ковтонюк, генеральний директор Рівненської АЕС. "Пан Ковтонюк володіє досвідом та професійними якостями, необхідними для цієї ролі, що дозволить забезпечити стабільну роботу компанії та належну підготовку до критично важливого осінньо-зимового періоду", – йдеться у пресрелізі.

Крім того, заплановано створення трьох нових ключових посад у правлінні: головного операційного директора (COO), віцепрезидента з питань управління та етики та віцепрезидента з фінансів та стратегії.

"Наглядова рада також повідомляє, що незабаром розпочне конкурсний відбір на посаду постійного голови правління, а також на всі інші поточні посади в правлінні. У звʼязку з цим конкурсом та необхідністю збереження загалом пʼяти посад у правлінні, Наглядова рада вирішила розпочати процес створення нових ролей у правлінні, щоб відповідати актуальним потребам компанії, впровадити найкращі практики та підвищити прозорість", - йдеться в повідомленні.

"Наглядова рада продовжуватиме працювати над посиленням лідерських позицій "Енергоатома", підвищенням операційної ефективності та забезпеченням постійної безпечної роботи", – зазначено в пресрелізі.